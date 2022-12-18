Председатель ветеранской организации в ЯНАО дал взятку сотруднику ГИБДД казенными деньгами

19 декабря 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Председатель ООО «Ветеран» перечислил сотруднику ГИБДД общественные деньги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU ООО «Ветеран» привлечено к ответственности за перечисление руководителем 65 тысяч рублей из бюджета организации инспектору ДПС, чтобы не платить штраф. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «Прокурором города Ноябрьска инициировано привлечение к ответственности ООО „Ветеран“, руководитель обособленного подразделения которого, стремясь избежать административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, перечислил со счета общества денежные средства на общую сумму 65 тыс. рублей инспектору ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьску. Судом ООО „Ветеран“ назначен штраф в сумме 1 млн. рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения (перечисленных 65 тыс. рублей)», — говорится в сообщении. Также в сообщение сказано, что решение вступило силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры. Помимо этого в информации указано, по факту получение взятки сотрудником ГИБДД возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за нарушение требований охраны труда осудят капитана судна. По его вине рабочий получил травму ноги.

ООО «Ветеран» привлечено к ответственности за перечисление руководителем 65 тысяч рублей из бюджета организации инспектору ДПС, чтобы не платить штраф. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «Прокурором города Ноябрьска инициировано привлечение к ответственности ООО „Ветеран“, руководитель обособленного подразделения которого, стремясь избежать административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, перечислил со счета общества денежные средства на общую сумму 65 тыс. рублей инспектору ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Ноябрьску. Судом ООО „Ветеран“ назначен штраф в сумме 1 млн. рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения (перечисленных 65 тыс. рублей)», — говорится в сообщении. Также в сообщение сказано, что решение вступило силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры. Помимо этого в информации указано, по факту получение взятки сотрудником ГИБДД возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за нарушение требований охраны труда осудят капитана судна. По его вине рабочий получил травму ноги.