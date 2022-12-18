18 декабря 2022
17 декабря 2022

Губернатор ХМАО в Москве готовится ко встрече с Путиным

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , портрет, послание губернатора, комарова наталья
Комарова примет участие к Госсовете с Путиным 22 декабря Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 22 декабря в Москве примет участие в заседании Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«Губернатор [Югры Наталья Комарова] уже находится в рабочей поездке в Москву. Она пробудет там вплоть до заседания Госсовета, который будет проходить с участием президента России Владимира Путина», — сообщил инсайдер. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства.

Президент РФ Владимир Путин проведет большое заседание Госсовета 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 22 декабря в Москве примет участие в заседании Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в окружном правительстве. «Губернатор [Югры Наталья Комарова] уже находится в рабочей поездке в Москву. Она пробудет там вплоть до заседания Госсовета, который будет проходить с участием президента России Владимира Путина», — сообщил инсайдер. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Президент РФ Владимир Путин проведет большое заседание Госсовета 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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