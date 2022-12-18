Губернатор ХМАО в Москве готовится ко встрече с Путиным

19 декабря 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Комарова примет участие к Госсовете с Путиным 22 декабря Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 22 декабря в Москве примет участие в заседании Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в окружном правительстве. «Губернатор [Югры Наталья Комарова] уже находится в рабочей поездке в Москву. Она пробудет там вплоть до заседания Госсовета, который будет проходить с участием президента России Владимира Путина», — сообщил инсайдер. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Президент РФ Владимир Путин проведет большое заседание Госсовета 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами.



Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 22 декабря в Москве примет участие в заседании Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в окружном правительстве. «Губернатор [Югры Наталья Комарова] уже находится в рабочей поездке в Москву. Она пробудет там вплоть до заседания Госсовета, который будет проходить с участием президента России Владимира Путина», — сообщил инсайдер. Директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Елена Шумакова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Президент РФ Владимир Путин проведет большое заседание Госсовета 22 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами.