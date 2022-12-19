Жителю Екатеринбурга изменили наказание за ранение курганских полицейских

19 декабря 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Одному из екатеринбуржцев, напавших на полицейских, увеличили срок наказания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителю Екатеринбурга, который с подельником в Кургане ранил двух полицейских во время задержания, усилили наказание за совершенное преступление после рассмотрения дела в апелляционном суде. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Курганской области. Двое молодых людей из Екатеринбурга оказали сопротивление силовикам в сентябре 2021 года при задержании с наркотиками. «Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 ст. 30, п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). <…> Суд назначил одному наказание в виде 19 лет лишения свободы <…>, другому осужденному суд увеличил срок наказания и назначил 18 лет лишения свободы», — информирует ведомство. Первые три года молодые люди проведут в тюрьме. Полицейские во время нападения получили ранения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Курганский суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на 17 и 19 лет. Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело и оставил одному из участников приговор в силе, а другому прибавил год наказания к прежнему приговору. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане двух напавших на полицейских наркодилеров приговорили к лишению свободы. Мужчинам грозил пожизненный срок за ранение сотрудников полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Екатеринбурга, который с подельником в Кургане ранил двух полицейских во время задержания, усилили наказание за совершенное преступление после рассмотрения дела в апелляционном суде. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Курганской области. Двое молодых людей из Екатеринбурга оказали сопротивление силовикам в сентябре 2021 года при задержании с наркотиками. «Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317, ч. 3 ст. 30, п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа, покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). <…> Суд назначил одному наказание в виде 19 лет лишения свободы <…>, другому осужденному суд увеличил срок наказания и назначил 18 лет лишения свободы», — информирует ведомство. Первые три года молодые люди проведут в тюрьме. Полицейские во время нападения получили ранения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Курганский суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на 17 и 19 лет. Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело и оставил одному из участников приговор в силе, а другому прибавил год наказания к прежнему приговору. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане двух напавших на полицейских наркодилеров приговорили к лишению свободы. Мужчинам грозил пожизненный срок за ранение сотрудников полиции.