Володин призвал не разделять погибших бойцов ЧВК и солдат ВС РФ

19 декабря 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

На фронте все равны, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Региональные власти не должны разделять погибших в ходе спецоперации бойцов ЧВК «Вагнер» и солдат ВС РФ, им должны быть отданы одинаковые почести. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять, когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину», — передает ТАСС слова Володина. По мнению спикера Госдумы, региональные власти должны делать все возможное, чтобы отдавать надлежащие почести погибших участникам спецоперации. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса.

Региональные власти не должны разделять погибших в ходе спецоперации бойцов ЧВК «Вагнер» и солдат ВС РФ, им должны быть отданы одинаковые почести. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять, когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину», — передает ТАСС слова Володина. По мнению спикера Госдумы, региональные власти должны делать все возможное, чтобы отдавать надлежащие почести погибших участникам спецоперации. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса.