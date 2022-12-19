Володин призвал не разделять погибших бойцов ЧВК и солдат ВС РФ

На фронте все равны, считает Вячеслав Володин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Региональные власти не должны разделять погибших в ходе спецоперации бойцов ЧВК «Вагнер» и солдат ВС РФ, им должны быть отданы одинаковые почести. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять, когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину», — передает ТАСС слова Володина. По мнению спикера Госдумы, региональные власти должны делать все возможное, чтобы отдавать надлежащие почести погибших участникам спецоперации.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса.
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