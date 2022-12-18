Пермякам продали детские подарки с фотографией депутата. Фото

19 декабря 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Эдуард Гараев заявил, что не имеет к подаркам никакого отношения Фото: Сергей Русанов © URA.RU С пермяков собрали по 230 рублей на новогодние подарки детям, а при их получении они увидели на них портреты депутата пермской гордумы Эдуарда Гараева («Единая Россия»). Об этом рассказала читательница URA.RU, попросившая не упоминать ее фамилию. Гараев заявил, что сам находится в шоке от таких подарков и отрицает свою причастность к этой истории. «У мужа на работе подарки детям предложили купить, собирали по 230 рублей. Сегодня эти подарки вручили с визиткой депутата пермской гордумы. Сказали, мол, подарки стоят 270 рублей, а он по 40 рублей к каждому добавил. То есть стоимость открытки со своим изображением», — рассказала читательница. Супруг является сотрудником одной из пожарных частей. Номер пожарной части она не уточнила. В округе Эдуарда Гараева расположена пожарные части №57 и №7. Сам депутат удивился таким подаркам. В разговоре с URA.RU он отметил, что не имеет к этому отношения. «Первый раз слышу такое. Для меня это дико», — заявил Эдуард Гараев. Он намерен разобраться в этой истории. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев заявил, что прокомментирует ситуацию после того, как партия выяснит все обстоятельства. Фото предоставлено читателем URA.RU

С пермяков собрали по 230 рублей на новогодние подарки детям, а при их получении они увидели на них портреты депутата пермской гордумы Эдуарда Гараева («Единая Россия»). Об этом рассказала читательница URA.RU, попросившая не упоминать ее фамилию. Гараев заявил, что сам находится в шоке от таких подарков и отрицает свою причастность к этой истории. «У мужа на работе подарки детям предложили купить, собирали по 230 рублей. Сегодня эти подарки вручили с визиткой депутата пермской гордумы. Сказали, мол, подарки стоят 270 рублей, а он по 40 рублей к каждому добавил. То есть стоимость открытки со своим изображением», — рассказала читательница. Супруг является сотрудником одной из пожарных частей. Номер пожарной части она не уточнила. В округе Эдуарда Гараева расположена пожарные части №57 и №7. Сам депутат удивился таким подаркам. В разговоре с URA.RU он отметил, что не имеет к этому отношения. «Первый раз слышу такое. Для меня это дико», — заявил Эдуард Гараев. Он намерен разобраться в этой истории. Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев заявил, что прокомментирует ситуацию после того, как партия выяснит все обстоятельства.