Пермяков с Новым годом поздравят легенды советских ВИА

19 декабря 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

На большой концерт приглашают любителей ВИА «Ариэль», «Синяя птица», «Карнавал» и других Фото: Александр Мамаев © URA.RU В новогодние каникулы в Перми с большим концертом выступят звезды советской эстрады 1970-80 годов. В шоу «Мы из СССР» принимают участие артисты таких групп как «Ариэль», «Синяя птица», «Карнавал» и других. Они исполнят хиты тех лет, говорят организаторы. «В программе прозвучат практически все хиты того времени: „Мой адрес — Советский Союз“, „Люди встречаются…“, „Лишь позавчера нас судьба свела“, „Как прекрасен этот мир“ и многие другие хиты той незабвенной эпохи», — сообщается в анонсе шоу на портале kassy.ru. Концерт состоится 4 января в ДК им. Солдатова. Билеты стоят до 3800 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в преддверие нового года в Перми впервые пройдет шоу Opera Night Moscow. Билеты на него, которые стоили от 15 до 25 тысяч рублей, раскуплены.

В новогодние каникулы в Перми с большим концертом выступят звезды советской эстрады 1970-80 годов. В шоу «Мы из СССР» принимают участие артисты таких групп как «Ариэль», «Синяя птица», «Карнавал» и других. Они исполнят хиты тех лет, говорят организаторы. «В программе прозвучат практически все хиты того времени: „Мой адрес — Советский Союз“, „Люди встречаются…“, „Лишь позавчера нас судьба свела“, „Как прекрасен этот мир“ и многие другие хиты той незабвенной эпохи», — сообщается в анонсе шоу на портале kassy.ru. Концерт состоится 4 января в ДК им. Солдатова. Билеты стоят до 3800 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в преддверие нового года в Перми впервые пройдет шоу Opera Night Moscow. Билеты на него, которые стоили от 15 до 25 тысяч рублей, раскуплены.