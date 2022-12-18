18 декабря 2022

Пермяков с Новым годом поздравят легенды советских ВИА

© Служба новостей «URA.RU»
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Силин на фестивале Споем вместе. Екатеринбург, зрительный зал, аплодисменты
На большой концерт приглашают любителей ВИА «Ариэль», «Синяя птица», «Карнавал» и других Фото:

В новогодние каникулы в Перми с большим концертом выступят звезды советской эстрады 1970-80 годов. В шоу «Мы из СССР» принимают участие артисты таких групп как «Ариэль», «Синяя птица», «Карнавал» и других. Они исполнят хиты тех лет, говорят организаторы.

«В программе прозвучат практически все хиты того времени: „Мой адрес — Советский Союз“, „Люди встречаются…“, „Лишь позавчера нас судьба свела“, „Как прекрасен этот мир“ и многие другие хиты той незабвенной эпохи», — сообщается в анонсе шоу на портале kassy.ru. Концерт состоится 4 января в ДК им. Солдатова. Билеты стоят до 3800 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в преддверие нового года в Перми впервые пройдет шоу Opera Night Moscow. Билеты на него, которые стоили от 15 до 25 тысяч рублей, раскуплены.

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В новогодние каникулы в Перми с большим концертом выступят звезды советской эстрады 1970-80 годов. В шоу «Мы из СССР» принимают участие артисты таких групп как «Ариэль», «Синяя птица», «Карнавал» и других. Они исполнят хиты тех лет, говорят организаторы. «В программе прозвучат практически все хиты того времени: „Мой адрес — Советский Союз“, „Люди встречаются…“, „Лишь позавчера нас судьба свела“, „Как прекрасен этот мир“ и многие другие хиты той незабвенной эпохи», — сообщается в анонсе шоу на портале kassy.ru. Концерт состоится 4 января в ДК им. Солдатова. Билеты стоят до 3800 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в преддверие нового года в Перми впервые пройдет шоу Opera Night Moscow. Билеты на него, которые стоили от 15 до 25 тысяч рублей, раскуплены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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