В ХМАО после потепления придут холода и непогода

В ХМАО придет резкое похолодание и сильный ветер со снегом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО после температуры воздуха в минус 6-11 градусов днем придут тридцатиградусные морозы. Вместе с этим в регионе ожидается снег и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«20 декабря снег, ночью местами сильный снег, в отдельных районах метель. Ветер в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура ночью -8,-13 градусов, местами по северной и восточной половине -17,-22 градуса, днем -6,-11 градусов. 21 декабря ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Температура ночью и днем -17,-22 градусов, местами до -27 градусов. 22 декабря местами небольшой снег. Температура ночью -28,-33 градуса, днем -22,-27 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске во вторник будет идти сильный снег. Температура днем составит 5-9 градусов ниже нуля, а к четвергу опустится до -24 градусов. Ветер с порывами до 18 м/с.

В Сургуте средняя температура составит минус 8-13 градусов. Во вторник синоптики предупреждают о сильном снеге, после этого до конца недели ожидается небольшой снег. В четверг также придет похолодание до -24 градусов. Скорость ветра будет достигать 17 м/с.

В Нижневартовске также будет сильный снег во вторник и похолодание до -22 градусов к четвергу. Неделя ожидается снежная с ветром до 16 м/с.