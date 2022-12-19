Пермякам предлагают подзаработать на выставке роботов

Жителям Березников (Пермский край) предлагают подзаработать в новогодние каникулы. С 28 декабря по 8 января нужно будет показывать функции роботов на выставке. Описание вакансии появилось в городском паблике в соцсети «ВКонтакте».
«Требуется инструктор-консультант на выставку „Восстание роботов“ в ТРЦ „Оранж молл“ с 28 декабря по 8 января. Работа несложная, дружный молодой коллектив!», — указано в предложении.
Консультант должен будет показывать функции роботов в игровой форме. Как это сделать — покажут перед работой. Платить обещают 1400 рублей каждый день в конце смены. Время работы выставки — с 10 до 20 часов. 31 декабря будет сокращенный день, 1 января можно будет отдохнуть.
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Жителям Березников (Пермский край) предлагают подзаработать в новогодние каникулы. С 28 декабря по 8 января нужно будет показывать функции роботов на выставке. Описание вакансии появилось в городском паблике в соцсети «ВКонтакте». «Требуется инструктор-консультант на выставку „Восстание роботов“ в ТРЦ „Оранж молл“ с 28 декабря по 8 января. Работа несложная, дружный молодой коллектив!», — указано в предложении. Консультант должен будет показывать функции роботов в игровой форме. Как это сделать — покажут перед работой. Платить обещают 1400 рублей каждый день в конце смены. Время работы выставки — с 10 до 20 часов. 31 декабря будет сокращенный день, 1 января можно будет отдохнуть. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми массово набирают продавцов пиротехники. Работать нужно будет до 15 января включительно.