Пермякам предлагают подзаработать на выставке роботов

Пермяков приглашают подзаработать на выставке роботов

Консультантам нужно будет показывать возможности роботов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителям Березников (Пермский край) предлагают подзаработать в новогодние каникулы. С 28 декабря по 8 января нужно будет показывать функции роботов на выставке. Описание вакансии появилось в городском паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Требуется инструктор-консультант на выставку „Восстание роботов“ в ТРЦ „Оранж молл“ с 28 декабря по 8 января. Работа несложная, дружный молодой коллектив!», — указано в предложении.

Консультант должен будет показывать функции роботов в игровой форме. Как это сделать — покажут перед работой. Платить обещают 1400 рублей каждый день в конце смены. Время работы выставки — с 10 до 20 часов. 31 декабря будет сокращенный день, 1 января можно будет отдохнуть.

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