Суд оправдал главного коммунальщика мэрии из ХМАО

Суд оправдал Олега Лаушкина
Урайский горсуд (ХМАО) вынес оправдательный приговор в отношении начальника управления ЖКХ администрации города Олега Лаушкина. Информация появилась на сайте судебного органа.
«Вынесен оправдательный приговор. В деянии подсудимого отсутствует состав преступления», — уточняется на сайте суда.
Ранее URA.RU рассказывало, что Олега Лаушкина обвиняли в неисполнении своих служебных обязанностей. После его оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
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