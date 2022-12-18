Суд оправдал главного коммунальщика мэрии из ХМАО

19 декабря 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Суд оправдал Олега Лаушкина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Урайский горсуд (ХМАО) вынес оправдательный приговор в отношении начальника управления ЖКХ администрации города Олега Лаушкина. Информация появилась на сайте судебного органа. «Вынесен оправдательный приговор. В деянии подсудимого отсутствует состав преступления», — уточняется на сайте суда. Ранее URA.RU рассказывало, что Олега Лаушкина обвиняли в неисполнении своих служебных обязанностей. После его оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Урайский горсуд (ХМАО) вынес оправдательный приговор в отношении начальника управления ЖКХ администрации города Олега Лаушкина. Информация появилась на сайте судебного органа. «Вынесен оправдательный приговор. В деянии подсудимого отсутствует состав преступления», — уточняется на сайте суда. Ранее URA.RU рассказывало, что Олега Лаушкина обвиняли в неисполнении своих служебных обязанностей. После его оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.