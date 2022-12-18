18 декабря 2022

Суд оправдал главного коммунальщика мэрии из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оправдал Олега Лаушкина Фото:

Урайский горсуд (ХМАО) вынес оправдательный приговор в отношении начальника управления ЖКХ администрации города Олега Лаушкина. Информация появилась на сайте судебного органа.

«Вынесен оправдательный приговор. В деянии подсудимого отсутствует состав преступления», — уточняется на сайте суда.

Ранее URA.RU рассказывало, что Олега Лаушкина обвиняли в неисполнении своих служебных обязанностей. После его оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

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Урайский горсуд (ХМАО) вынес оправдательный приговор в отношении начальника управления ЖКХ администрации города Олега Лаушкина. Информация появилась на сайте судебного органа. «Вынесен оправдательный приговор. В деянии подсудимого отсутствует состав преступления», — уточняется на сайте суда. Ранее URA.RU рассказывало, что Олега Лаушкина обвиняли в неисполнении своих служебных обязанностей. После его оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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