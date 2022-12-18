18 декабря 2022

В пермском театре покажут, как стать хорошей ведьмой

В пермском театре кукол представляют премьеру о молодой Бабе-Яге
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Фестиваль волшебных фонарей в парке Маяковского. Екатеринбург , баба яга, фестиваль волшебных фонарей
Баба-Яга не сразу стала знаменитой колдуньей Фото:

Пермский кукольный театр представляет премьеру про маленькую Бабу-Ягу «Как стать хорошей ведьмой» (6+). Постановка расскажет о приключениях молодой волшебницы, которую другие ведьмы не пустили на шабаш, так как она не умеет хорошо колдовать, рассказали в театре.

«В волнительном предвкушении Вальпургиевой ночи, когда все ведьмы в мире собираются на шабаш, она не смогла наколдовать дождь: то у нее лягушки с неба сыпались, то шишки, то вместо воды лилось кислое молоко. Через год ей надо будет сдать экзамен, подтверждающий, что она стала хорошей колдуньей», — говорится в анонсе на сайте театра кукол.

Премьера состоится 20 декабря. Спектакль будут показывать остаток декабря и все новогодние каникулы.

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Пермский кукольный театр представляет премьеру про маленькую Бабу-Ягу «Как стать хорошей ведьмой» (6+). Постановка расскажет о приключениях молодой волшебницы, которую другие ведьмы не пустили на шабаш, так как она не умеет хорошо колдовать, рассказали в театре. «В волнительном предвкушении Вальпургиевой ночи, когда все ведьмы в мире собираются на шабаш, она не смогла наколдовать дождь: то у нее лягушки с неба сыпались, то шишки, то вместо воды лилось кислое молоко. Через год ей надо будет сдать экзамен, подтверждающий, что она стала хорошей колдуньей», — говорится в анонсе на сайте театра кукол. Премьера состоится 20 декабря. Спектакль будут показывать остаток декабря и все новогодние каникулы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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