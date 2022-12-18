В пермском театре покажут, как стать хорошей ведьмой

Пермский кукольный театр представляет премьеру про маленькую Бабу-Ягу «Как стать хорошей ведьмой» (6+). Постановка расскажет о приключениях молодой волшебницы, которую другие ведьмы не пустили на шабаш, так как она не умеет хорошо колдовать, рассказали в театре.
«В волнительном предвкушении Вальпургиевой ночи, когда все ведьмы в мире собираются на шабаш, она не смогла наколдовать дождь: то у нее лягушки с неба сыпались, то шишки, то вместо воды лилось кислое молоко. Через год ей надо будет сдать экзамен, подтверждающий, что она стала хорошей колдуньей», — говорится в анонсе на сайте театра кукол.
Премьера состоится 20 декабря. Спектакль будут показывать остаток декабря и все новогодние каникулы.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.