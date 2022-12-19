Снегопад в Перми стал причиной мусорной свалки у жилого дома

К мусорной площадке из-за снега не может проехать спецтехника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У дома в Перми на ул. Чкалова, 54 образовалась свалка мусора, которую уже неделю не вывозят службы ЖКХ. Жалобу написала местная жительница Наталья Шилова под постом «ВКонтакте» о прямом эфире на странице главы города Алексея Демкина. Причиной, как пишет пермячка, стали нечищеные после снегопада дороги.

«Целую неделю стоит мертво свалка мусора, которая несет за собой грязь, антисанитарию, отвращение. Мусор валяется на земле, так как баки все переполнены до отказа. Причина: из-за того, что дороги не чистят, техника пройти не может. Стоит и гниет, а мы этим дышим!», — пожаловалась пермячка. Она сообщила, что управляющая компания не предпринимает никаких действий, а обращения во всевозможные инстанции не дают результата.

В беседе с URA.RU автор поста предоставила фото трехдневной давности. По словам Натальи, на сегодняшний день ситуация ухудшилась в разы. Дозвониться до управляющей компании, обслуживающей территорию данного дома, к моменту публикации корреспонденту URA.RU не удалось. URA.RU направило запрос в пресс-службу регоператора по вывозу отходов «ПРО ТКО» («Теплоэнерго»). На момент публикации ответ не был получен.

Снегопады накрыли Пермь с выходных 10—11 декабря, на дорогах из-за сугробов образовались заторы, пермяки жаловались на несвоевременную уборку дворов и улиц. 18 декабря снова прошел сильный снег, из-за чего в воскресенье на трассе Пермь-Екатеринбург образовалась восьмикилометровая пробка.

Фото мусорный контейнеров во дворе Чкалова, 54 Читатель URA.RU