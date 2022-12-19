Лукашенко встретил Путина с хлебом-солью на взлетной полосе. Видео

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин прибыл в Минск Фото:

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск. На взлетной полосе его с хлебом и солью встретил белорусский коллега Александр Лукашенко, передает телеканал «Россия 24».

Визит Путина продлится один день. В планах — переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Отмечается, что Путин не был в Минске три с лишним года, с июня 2019-го.

Как передает РИА Новости, в двусторонних переговорах примут участие президенты, представители правительств, руководители министерств и ведомств. Будут обсуждаться вопросы белорусско-российской интеграции. Также запланированы переговоры Путина и Лукашенко в формате тет-а-тет, после чего состоится пресс-подход.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг публикации СМИ, что российский президент будет уговаривать белорусского главу вступить в СВО на Украине. Песков отметил, что будет обсуждаться «газовый вопрос».

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Президент России Владимир Путин прилетел в Минск. На взлетной полосе его с хлебом и солью встретил белорусский коллега Александр Лукашенко, передает телеканал «Россия 24». Визит Путина продлится один день. В планах — переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Отмечается, что Путин не был в Минске три с лишним года, с июня 2019-го. Как передает РИА Новости, в двусторонних переговорах примут участие президенты, представители правительств, руководители министерств и ведомств. Будут обсуждаться вопросы белорусско-российской интеграции. Также запланированы переговоры Путина и Лукашенко в формате тет-а-тет, после чего состоится пресс-подход. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг публикации СМИ, что российский президент будет уговаривать белорусского главу вступить в СВО на Украине. Песков отметил, что будет обсуждаться «газовый вопрос».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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