Президент России Владимир Путин прилетел в Минск. На взлетной полосе его с хлебом и солью встретил белорусский коллега Александр Лукашенко, передает телеканал «Россия 24».
Визит Путина продлится один день. В планах — переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Отмечается, что Путин не был в Минске три с лишним года, с июня 2019-го.
Как передает РИА Новости, в двусторонних переговорах примут участие президенты, представители правительств, руководители министерств и ведомств. Будут обсуждаться вопросы белорусско-российской интеграции. Также запланированы переговоры Путина и Лукашенко в формате тет-а-тет, после чего состоится пресс-подход.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг публикации СМИ, что российский президент будет уговаривать белорусского главу вступить в СВО на Украине. Песков отметил, что будет обсуждаться «газовый вопрос».
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