В Челябинской области из-за снега и дождей изменился график движения поездов

Железнодорожники уточнили расписание из-за непогоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинские железнодорожники Челябинска уточнили время отправления поездов, которое изменилось из-за неблагоприятных метеоусловий. Как сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), задержки продолжатся.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями и обледенением проводов контактной сети 19 декабря ряд поездов прибыл с задержкой в расписании. Железнодорожники принимают все меры для устранения последствий стихии», — рассказали в ЮУЖД.

Пригородный поезд «Ласточка» сообщением Магнитогорск—Челябинск прибыл в 13:43 по уральскому времени с задержкой в два часа 47 минут. Поезд № 148 сообщением Астрахань—Нижневартовск отправился из Челябинска в 16:52 местного времени с задержкой в шесть часов 42 минуты. В Челябинске 402 пассажирам, которые не смогли на этом рейсе уехать вовремя, ЮУЖД предоставило питание и питьевую воду. Задержка также зафиксирована у поезда № 124 сообщением Белгород—Новосибирск. До Кургана состав отправился с опозданием более чем в один час.

Транспортники предупредили, что последующие поезда также будут следовать с задержками. Прогнозируется, что поезда № 12 из Самары до Владивостока и № 142 из Симферополя до Перми пойдут со сдвигом в расписании на 11 часов. Смещение в графике движения поезда № 346 сообщением Адлер—Нижневартовск достигнет пяти часов. Также на 8—9 часов задержится состав, следующий из Махачкалы в Тюмень.

Ситуация остается напряженной на протяжении суток. С задержками вылетов 19 декабря также столкнулись пассажиры авиарейсов: ночью полеты откладывали. Утром ситуация повторилась.