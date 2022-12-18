Рестораторы дали советы открывающим бизнес в ЯНАО

19 декабря 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Владельцы ресторанов дали советы открывающим бизнес в ЯНАО Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Владельцы ресторанов в ЯНАО рассказали URA.RU, что для успешного ведения ресторанного бизнеса необходимо найти свой стиль и быть готовым к трудностям. По словам ресторатора Андрея Прозорова, владельца паба «13Rules» в Новом Уренгое, бизнес прибыльный, если заниматься им не только из любви к искусству. «Для успешного и прибыльного ресторанного бизнеса нужно найти свою нишу, изюминку и не стараться быть похожим на других. Ресторанный бизнес прибыльный ввиду небольшого количества конкурентов, а также, если его вести не только из-за любви к искусству», — рассказал Прозоров. Директор ресторана «Охота» в Салехарде Василий Гундарев отметил, что будущие рестораторы должны быть готовы в первый год работать без прибыли. «Стоит открывать бизнес если есть время, идеи и готов первый год работать без прибыли. В первое время нужно зарабатывать репутацию и добиваться качества услуг. А если хочешь сразу заработать, то вряд ли получится», — прокомментировал Гундарев. Он подчеркнул, что за последнее время в Салехарде закрылось 25% заведений общественного питания. По его словам, все они хотели быстрее получить прибыль экономя на качестве. Владельцы других заведений отметили, что нужно быть готовым к кадровому дефициту в регионе. А также, предусмотреть запасной план на случай введения карантинных мер связанных с эпидемиологической ситуацией. Ранее аналитики опубликовали топ лучших заведений ЯНАО согласно отзывам путешественников. На первом месте оказалось заведение из Нового Уренгоя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владельцы ресторанов в ЯНАО рассказали URA.RU, что для успешного ведения ресторанного бизнеса необходимо найти свой стиль и быть готовым к трудностям. По словам ресторатора Андрея Прозорова, владельца паба «13Rules» в Новом Уренгое, бизнес прибыльный, если заниматься им не только из любви к искусству. «Для успешного и прибыльного ресторанного бизнеса нужно найти свою нишу, изюминку и не стараться быть похожим на других. Ресторанный бизнес прибыльный ввиду небольшого количества конкурентов, а также, если его вести не только из-за любви к искусству», — рассказал Прозоров. Директор ресторана «Охота» в Салехарде Василий Гундарев отметил, что будущие рестораторы должны быть готовы в первый год работать без прибыли. «Стоит открывать бизнес если есть время, идеи и готов первый год работать без прибыли. В первое время нужно зарабатывать репутацию и добиваться качества услуг. А если хочешь сразу заработать, то вряд ли получится», — прокомментировал Гундарев. Он подчеркнул, что за последнее время в Салехарде закрылось 25% заведений общественного питания. По его словам, все они хотели быстрее получить прибыль экономя на качестве. Владельцы других заведений отметили, что нужно быть готовым к кадровому дефициту в регионе. А также, предусмотреть запасной план на случай введения карантинных мер связанных с эпидемиологической ситуацией. Ранее аналитики опубликовали топ лучших заведений ЯНАО согласно отзывам путешественников. На первом месте оказалось заведение из Нового Уренгоя.