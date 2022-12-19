Светлана Лоинина встретилась с бойцом передовой и выполнила его просьбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области по просьбе бойцов собрали средства для приобретения раций на фронт. Об этом рассказала глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина.

«На днях встретилась с одним из наших мобилизованных земляков — Игорем Евсеевым. Он обратился к нам за помощью в приобретении раций для них. Конечно, не раздумывая, приобрели и отправили его сослуживцам 10 новых раций», — рассказала Лощинина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Боец рассказал главе округа о том, что пришлось испытать на передовой. Он был вынужден отправиться домой по уважительной причине. Мужчина добавил, что ранее также сражался за Родину в других локациях.

«У Игоря дома любящая семья, которая безмерно рада его возвращению. Сам же он ни на минуту не перестает думать о том, что происходит сейчас в зоне боевых действий, и очень сильно переживает за своих товарищей Пообщавшись с Игорем, убедилась, что наши мужчины, находящиеся сейчас на передовой, настоящие патриоты!», — добавила Лощинина.

Во всех регионах страны со стартом проведения спецоперации инициативные группы начали отправлять на фронт нужные вещи. Особой популярностью пользуются теплая одежда, лекарства и детские письма.

Светлана Лощинина пообщалась с мобилизованным Игорем Евсеевым Личная страница Светланы Лощининой в соцсети «ВКонтакте».