Власти переписали конституцию Свердловской области

Свердловское заксобрание утвердило новую редакцию регионального Устава

Заксобрание утвердило новый Устав Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Устав Свердловской области, являющийся основным законом региона, утвержден в новой редакции. Такое решение приняли депутаты заксобрания на очередном заседании, передает корреспондент URA.RU. Свежая версия документа закрепляет обновленную систему разделения власти.

«Данный законопроект стал результатом масштабного пересмотра принятого 12 лет назад Устава Свердловской области. Подготовка рассматриваемого проекта обусловлена главным образом приведением основного закона Свердловской области в соответствии с федеральным законом. <…> Уверен, что принятие данного законопроекта придаст дополнительный импульс развитию законодательства», — объявил депутатам замгубернатора, глава аппарата правительства Валерий Чайников.

На голосовании парламент поддержал новый Устав единогласно — за высказались все 44 присутствующих депутата. «Уважаемые коллеги, мы приняли важный документ для Свердловской области. Совершенно справедливо, что [у депутатов] нет вопросов. Потому что депутаты тоже активно и серьезно занимались этим документом», — поблагодарила коллег спикер заксо Людмила Бабушкина.

Предложенная депутатам редакция Устава содержит значительный список изменений, касающихся «общих принципов организации публичной власти». Ранее на общероссийском уровне был изменен одноименный федеральный закон № 414-ФЗ. Суммарно новый областной Устав включает 100 статей, объединенных в 15 глав.

Устав Свердловской области был принят в 1994 году. Он является основным законом региона, за что зовется «конституцией», и определяет структуру и принципы местной власти. Устав неоднократно редактировался, последняя большая реформа прошла в 2011 году. В предыдущий раз депутаты корректировали закон весной 2021 года — после внесения поправок в Конституцию РФ.