Пожар произошел в многоквартирном жилом доме (архивное фото)
В Нижней Тавде (Тюменская область) произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в группе «Нижняя Тавда сегодня» в социальной сети «ВКонтакте».
«На улице Мысовой загорелся второй этаж многоквартирного дома. К счастью, обошлось без жертв», — сообщили в группе очевидцы. Отмечается, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в селе Кулаково Тюменской области произошел пожар в жилом доме. Общая площадь возгорания составила 315 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.
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