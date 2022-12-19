Пожар произошел в многоквартирном жилом доме (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нижней Тавде (Тюменская область) произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в группе «Нижняя Тавда сегодня» в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице Мысовой загорелся второй этаж многоквартирного дома. К счастью, обошлось без жертв», — сообщили в группе очевидцы. Отмечается, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в селе Кулаково Тюменской области произошел пожар в жилом доме. Общая площадь возгорания составила 315 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.