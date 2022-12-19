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В Тюменской области загорелся этаж многоквартирного дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в нежилом доме Советская 136. Курган
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме (архивное фото) Фото:

В Нижней Тавде (Тюменская область) произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в группе «Нижняя Тавда сегодня» в социальной сети «ВКонтакте».

«На улице Мысовой загорелся второй этаж многоквартирного дома. К счастью, обошлось без жертв», — сообщили в группе очевидцы. Отмечается, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в селе Кулаково Тюменской области произошел пожар в жилом доме. Общая площадь возгорания составила 315 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.

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В Нижней Тавде (Тюменская область) произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщили в группе «Нижняя Тавда сегодня» в социальной сети «ВКонтакте». «На улице Мысовой загорелся второй этаж многоквартирного дома. К счастью, обошлось без жертв», — сообщили в группе очевидцы. Отмечается, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Агентство направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в селе Кулаково Тюменской области произошел пожар в жилом доме. Общая площадь возгорания составила 315 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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