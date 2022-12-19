Аудитор тюменских властей отправился на спецоперацию

20 декабря 2022 в 09:43 Размер текста - 17 +

Сотрудник городской Счетной палаты находится в рядах бойцов на СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудник Счетной палаты Тюмени находится в зоне спецоперации, где исполняет свой долг. Об этом на сайте органа муниципального финансового контроля сообщает его пресс-служба. «Своих не бросаем. На личные средства сотрудников приобретены и направлены в военную часть, в которой их коллега исполняет свой долг в зоне спецоперации, отопительное оборудование, теплые вещи, средства личной гигиены», — сообщается на сайте Счетной палаты Тюмени. Как ранее писало URA.RU, военнослужащие из Тюменской области постоянно получают помощь от властей и жителей Тюмени. Так, недавно бойцам спецподразделений доставили коллиматорные и тепловизионные прицелы. А до 20 января волонтеры в Тюмени ведут сбор тепловизоров, которые необходимы бойцам 90-й гвардейской танковой дивизии.

Сотрудник Счетной палаты Тюмени находится в зоне спецоперации, где исполняет свой долг. Об этом на сайте органа муниципального финансового контроля сообщает его пресс-служба. «Своих не бросаем. На личные средства сотрудников приобретены и направлены в военную часть, в которой их коллега исполняет свой долг в зоне спецоперации, отопительное оборудование, теплые вещи, средства личной гигиены», — сообщается на сайте Счетной палаты Тюмени. Как ранее писало URA.RU, военнослужащие из Тюменской области постоянно получают помощь от властей и жителей Тюмени. Так, недавно бойцам спецподразделений доставили коллиматорные и тепловизионные прицелы. А до 20 января волонтеры в Тюмени ведут сбор тепловизоров, которые необходимы бойцам 90-й гвардейской танковой дивизии.