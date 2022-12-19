Путин призвал спецслужбы бороться с коррупцией и другими экономическими преступлениями
Президент России Владимир Путин потребовал от спецслужб противодействовать коррупции, более решительно защищать информационные ресурсы и бороться с экономическими преступлениями.
«Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции», — заявил Путин в обращении к спецслужбам по случаю Дня сотрудников госбезопасности. Трансляция обращения велась на официальном
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