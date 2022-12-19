19 декабря 2022

Путин призвал спецслужбы бороться с коррупцией

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин призвал спецслужбы бороться с коррупцией и другими экономическими преступлениями Фото:

Президент России Владимир Путин потребовал от спецслужб противодействовать коррупции, более решительно защищать информационные ресурсы и бороться с экономическими преступлениями.

«Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции», — заявил Путин в обращении к спецслужбам по случаю Дня сотрудников госбезопасности. Трансляция обращения велась на официальном сайте Кремля.

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Президент России Владимир Путин потребовал от спецслужб противодействовать коррупции, более решительно защищать информационные ресурсы и бороться с экономическими преступлениями. «Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции», — заявил Путин в обращении к спецслужбам по случаю Дня сотрудников госбезопасности. Трансляция обращения велась на официальном сайте Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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