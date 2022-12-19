В Кургане перенесли открытие резиденции Деда Мороза

О новой дате открытия резиденции сообщат позже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Резиденция Деда Мороза в центральном парке культуры и отдыха в Кургане откроется позже запланированной даты. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кургана.

«Вниманию малышей и их родителей! В связи с погодными условиями открытие резиденции Деда Мороза в ЦПКиО, которое было запланировано 20 декабря в 18:00, переносится на другую дату», — сообщает администрация города. О новом времени открытия в мэрии сообщат дополнительно.

Ранее URA.RU писало, что в Белозерском муниципальном округе откроется резиденция Деда Мороза. Открытие состоится 24 декабря на территории этнографического комплекса «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни».