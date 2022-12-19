19 декабря 2022

В Кургане перенесли открытие резиденции Деда Мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, дед мороз, флешмоб дедов морозов
О новой дате открытия резиденции сообщат позже Фото:

Резиденция Деда Мороза в центральном парке культуры и отдыха в Кургане откроется позже запланированной даты. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кургана.

«Вниманию малышей и их родителей! В связи с погодными условиями открытие резиденции Деда Мороза в ЦПКиО, которое было запланировано 20 декабря в 18:00, переносится на другую дату», — сообщает администрация города. О новом времени открытия в мэрии сообщат дополнительно.

Ранее URA.RU писало, что в Белозерском муниципальном округе откроется резиденция Деда Мороза. Открытие состоится 24 декабря на территории этнографического комплекса «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни».

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Резиденция Деда Мороза в центральном парке культуры и отдыха в Кургане откроется позже запланированной даты. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Кургана. «Вниманию малышей и их родителей! В связи с погодными условиями открытие резиденции Деда Мороза в ЦПКиО, которое было запланировано 20 декабря в 18:00, переносится на другую дату», — сообщает администрация города. О новом времени открытия в мэрии сообщат дополнительно. Ранее URA.RU писало, что в Белозерском муниципальном округе откроется резиденция Деда Мороза. Открытие состоится 24 декабря на территории этнографического комплекса «Казачье подворье и Музей Зауральской деревни».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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