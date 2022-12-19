19 декабря 2022

В Кургане сбитого на дороге пешехода увезли на машине реанимации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , скорая помощь, машина реанимации, машина скорой помощи, реанимации
Пешехода сбили на улице Куйбышева Фото:

В Кургане на улице Куйбышева сбили пешехода. Пострадавшего увезли на машине реанимации, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».

«На Куйбышева сбили пешехода. Около ЦУМа. Приехала машина реанимации», — сообщается в посте.

Комментаторы рассказывают, что в этом месте не впервые сбивают человека, «хоть и установили пешеходный переход». «Не первый раз там, хоть и пешеходный установили. Темно, сыро, а люди одеваются не ярко и не имеют на одежде светоотражающих элементов. Их не видно, бегут, сломя голову. Да, водителям нужно снижать скорость, но и пешеходам нужно быть осторожными», — пишет Наталья Кузнецова.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане мужчина попал в ДТП, врезавшись в здание. Он скончался в отделе реанимации.

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В Кургане на улице Куйбышева сбили пешехода. Пострадавшего увезли на машине реанимации, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». «На Куйбышева сбили пешехода. Около ЦУМа. Приехала машина реанимации», — сообщается в посте. Комментаторы рассказывают, что в этом месте не впервые сбивают человека, «хоть и установили пешеходный переход». «Не первый раз там, хоть и пешеходный установили. Темно, сыро, а люди одеваются не ярко и не имеют на одежде светоотражающих элементов. Их не видно, бегут, сломя голову. Да, водителям нужно снижать скорость, но и пешеходам нужно быть осторожными», — пишет Наталья Кузнецова. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Кургане мужчина попал в ДТП, врезавшись в здание. Он скончался в отделе реанимации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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