В Кургане на улице Куйбышева сбили пешехода. Пострадавшего увезли на машине реанимации, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».
«На Куйбышева сбили пешехода. Около ЦУМа. Приехала машина реанимации», — сообщается в посте.
Комментаторы рассказывают, что в этом месте не впервые сбивают человека, «хоть и установили пешеходный переход». «Не первый раз там, хоть и пешеходный установили. Темно, сыро, а люди одеваются не ярко и не имеют на одежде светоотражающих элементов. Их не видно, бегут, сломя голову. Да, водителям нужно снижать скорость, но и пешеходам нужно быть осторожными», — пишет Наталья Кузнецова.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане мужчина попал в ДТП, врезавшись в здание. Он скончался в отделе реанимации.
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