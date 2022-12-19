Пешехода сбили на улице Куйбышева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улице Куйбышева сбили пешехода. Пострадавшего увезли на машине реанимации, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».

«На Куйбышева сбили пешехода. Около ЦУМа. Приехала машина реанимации», — сообщается в посте.

Комментаторы рассказывают, что в этом месте не впервые сбивают человека, «хоть и установили пешеходный переход». «Не первый раз там, хоть и пешеходный установили. Темно, сыро, а люди одеваются не ярко и не имеют на одежде светоотражающих элементов. Их не видно, бегут, сломя голову. Да, водителям нужно снижать скорость, но и пешеходам нужно быть осторожными», — пишет Наталья Кузнецова.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане мужчина попал в ДТП, врезавшись в здание. Он скончался в отделе реанимации.