19 декабря 2022
18 декабря 2022

В селе ХМАО отменены занятия первой смены

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Школьники села Корлики могут не идти в школу Фото:

В селе Корлики Нижневартовского района (ХМАО) 20 декабря у школьников с 1 по 8 класс отменены занятия первой смены. Информация опубликована на портале «Госуслуги».

Активное сообщение об объявлении актированного дня. С. Корлики, смена — первая. Диапазон классов — с 1 по 8. Данные о погоде — температура -30.5 градусов, ветер 1 м/с.

Ранее сообщалось, что актированный день для учащихся с 1 по 4 классы объявлен в поселках Талинка, Карымкары и Комсомольский. Температура воздуха опустилась до отметки -27.3 градусов.

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В селе Корлики Нижневартовского района (ХМАО) 20 декабря у школьников с 1 по 8 класс отменены занятия первой смены. Информация опубликована на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня. С. Корлики, смена — первая. Диапазон классов — с 1 по 8. Данные о погоде — температура -30.5 градусов, ветер 1 м/с. Ранее сообщалось, что актированный день для учащихся с 1 по 4 классы объявлен в поселках Талинка, Карымкары и Комсомольский. Температура воздуха опустилась до отметки -27.3 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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