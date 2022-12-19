В селе ХМАО отменены занятия первой смены

20 декабря 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Школьники села Корлики могут не идти в школу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Корлики Нижневартовского района (ХМАО) 20 декабря у школьников с 1 по 8 класс отменены занятия первой смены. Информация опубликована на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня. С. Корлики, смена — первая. Диапазон классов — с 1 по 8. Данные о погоде — температура -30.5 градусов, ветер 1 м/с. Ранее сообщалось, что актированный день для учащихся с 1 по 4 классы объявлен в поселках Талинка, Карымкары и Комсомольский. Температура воздуха опустилась до отметки -27.3 градусов.

В селе Корлики Нижневартовского района (ХМАО) 20 декабря у школьников с 1 по 8 класс отменены занятия первой смены. Информация опубликована на портале «Госуслуги». Активное сообщение об объявлении актированного дня. С. Корлики, смена — первая. Диапазон классов — с 1 по 8. Данные о погоде — температура -30.5 градусов, ветер 1 м/с. Ранее сообщалось, что актированный день для учащихся с 1 по 4 классы объявлен в поселках Талинка, Карымкары и Комсомольский. Температура воздуха опустилась до отметки -27.3 градусов.