В селе ХМАО отменены занятия первой смены

Школьники села Корлики могут не идти в школу
В селе Корлики Нижневартовского района (ХМАО) 20 декабря у школьников с 1 по 8 класс отменены занятия первой смены. Информация опубликована на портале «Госуслуги».
Активное сообщение об объявлении актированного дня. С. Корлики, смена — первая. Диапазон классов — с 1 по 8. Данные о погоде — температура -30.5 градусов, ветер 1 м/с.
Ранее сообщалось, что актированный день для учащихся с 1 по 4 классы объявлен в поселках Талинка, Карымкары и Комсомольский. Температура воздуха опустилась до отметки -27.3 градусов.
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