Посольство РФ: США не скрывают раздражение от союза России и Белоруссии

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко и Владимир Путин укрепляют сотрудничество Фото:

США раздражает сотрудничество России и Белоруссии, потому что страны не живут по американским правилам. Об этом заявили в российском посольстве в США.

«Видимо, такое развитие событий вызывает раздражение в США, которые не оставляют попыток изолировать Россию и Белоруссию на международной арене. Здесь до сих пор не могут или не хотят признавать, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном вымышленным „правилам“», — сообщается в telegram-канале российского посольства в США. Так в пресс-службе посольства отреагировали на слова официального представителя госдепа Неда Прайса, который призвал воспринимать как «иронию в высшей степени» заявление РФ об отсутствии намерений поглощать кого-либо.

В посольстве отметили, что США хотят доминировать, поэтому пытаются рассорить Россию с соседями. Им не удастся это сделать, высказались в представительстве РФ.

В понедельник прошли переговоры между Россией и Белоруссией. Стороны обсуждали усиление военного сотрудничества у границ, передает телеканал 360. Представитель госдепартамента заявил, что США готовы ввести санкции против Белоруссии, если страна увеличит поддержку России в конфликте с Украиной.

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США раздражает сотрудничество России и Белоруссии, потому что страны не живут по американским правилам. Об этом заявили в российском посольстве в США. «Видимо, такое развитие событий вызывает раздражение в США, которые не оставляют попыток изолировать Россию и Белоруссию на международной арене. Здесь до сих пор не могут или не хотят признавать, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном вымышленным „правилам“», — сообщается в telegram-канале российского посольства в США. Так в пресс-службе посольства отреагировали на слова официального представителя госдепа Неда Прайса, который призвал воспринимать как «иронию в высшей степени» заявление РФ об отсутствии намерений поглощать кого-либо. В посольстве отметили, что США хотят доминировать, поэтому пытаются рассорить Россию с соседями. Им не удастся это сделать, высказались в представительстве РФ. В понедельник прошли переговоры между Россией и Белоруссией. Стороны обсуждали усиление военного сотрудничества у границ, передает телеканал 360. Представитель госдепартамента заявил, что США готовы ввести санкции против Белоруссии, если страна увеличит поддержку России в конфликте с Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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