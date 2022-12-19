В Екатеринбурге коммунальщики вывезли на полигоны почти 10 000 тонн снега

Суммарный суточный объем вывезенного с территории города снега составил 9 тысяч 200 тонн Фото: Сергей Русанов © URA.RU

За сутки из Екатеринбурга на полигоны вывезли почти 10 тыс. тонн снега. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.

«В ночь с 19 на 20 декабря, в уборке было задействовано 296 единиц дорожной техники, а также 88 рабочих. За это время на специализированные полигоны вывезено 7 тысяч 521 тонна снега. Суммарный суточный объем вывезенного с территории города снега составил 9 тысяч 200 тонн», — сказано в сообщении.

Кроме всего, для уборки улиц привлекут дополнительную технику и людей. «20 декабря, службы благоустройства районов уральской столицы задействуют 424 рабочих и 188 единиц спецтехники. В том числе 50 тракторов, 6 снегопогрузчиков, 14 фронтальных погрузчиков, 54 самосвала, 17 грейдеров, 2 шнекоротора, 6 бульдозеров, 2 автомобиля УАЗ, а также 3 подметально-уборочных машины», — отметили в мэрии Екатеринбурга.

Ранее URA.RU писало, что мэр уральской столицы Алексей Орлов анонсировал жесткие кадровые решения в отношении ответственных за уборку управленцев. Причина — провальный старт зимнего сезона со стороны коммунальных служб.