На федеральной трассе из Тюмени в ХМАО частично запретили проезд транспорта 20 декабря 2022 в 12:12 Размер текста - 17 + Грузовому транспорту запретили двигаться по участку в ХМАО из-за непогоды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На федеральной трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО закрыли проезд для грузовых автомобилей на участке в 20 км. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничено движение из-за непогоды. На участке между 713 и 733 километрами введено временное прекращение движения для грузовых транспортных средств», — сообщили URA.RU в «Уралуправтодор». Участок, закрытый для движения грузовиков, расположен в Нефтеюганском районе ХМАО. Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничения при планировании своих маршрутов. На федеральной трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО закрыли проезд для грузовых автомобилей на участке в 20 км. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничено движение из-за непогоды. На участке между 713 и 733 километрами введено временное прекращение движения для грузовых транспортных средств», — сообщили URA.RU в «Уралуправтодор». Участок, закрытый для движения грузовиков, расположен в Нефтеюганском районе ХМАО. Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничения при планировании своих маршрутов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям