На федеральной трассе из Тюмени в ХМАО частично запретили проезд транспорта

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Грузовому транспорту запретили двигаться по участку в ХМАО из-за непогоды Фото:

На федеральной трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО закрыли проезд для грузовых автомобилей на участке в 20 км. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничено движение из-за непогоды. На участке между 713 и 733 километрами введено временное прекращение движения для грузовых транспортных средств», — сообщили URA.RU в «Уралуправтодор».

Участок, закрытый для движения грузовиков, расположен в Нефтеюганском районе ХМАО. Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.

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На федеральной трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО закрыли проезд для грузовых автомобилей на участке в 20 км. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничено движение из-за непогоды. На участке между 713 и 733 километрами введено временное прекращение движения для грузовых транспортных средств», — сообщили URA.RU в «Уралуправтодор». Участок, закрытый для движения грузовиков, расположен в Нефтеюганском районе ХМАО. Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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