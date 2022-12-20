На федеральной трассе из Тюмени в ХМАО частично запретили проезд транспорта

Грузовому транспорту запретили двигаться по участку в ХМАО из-за непогоды
На федеральной трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО закрыли проезд для грузовых автомобилей на участке в 20 км. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск ограничено движение из-за непогоды. На участке между 713 и 733 километрами введено временное прекращение движения для грузовых транспортных средств», — сообщили URA.RU в «Уралуправтодор».
Участок, закрытый для движения грузовиков, расположен в Нефтеюганском районе ХМАО. Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.