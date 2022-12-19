Краснокнижные птицы из ЯНАО улетели зимовать в Евразию

20 декабря 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Четыре краснокнижных стерха мигрировали через Западную Сибирь на юг Евразии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Орнитологам удалось отследить маршрут миграции стерхов, которые находились на территории ЯНАО. По информации специалистов, краснокнижные птицы улетели на юг Евразии, сообщили URA.RU в правительстве региона. «Стали известны маршруты миграции стерхов, которые летом были выпущены в Куноватском заказнике. Четыре краснокнижных стерха мигрировали через Западную Сибирь на юг Евразии. Стая разделилась на две группы», — говорится в сообщении. Отследить путь краснокнижных орнитологам удалось с помощью GSM-радиопередатчика. Данные о перемещении птиц контролирует Научный центр изучения Арктики. Первая пара птиц начала свой путь еще осенью. Маршрут был проложен от реки Куноват (ЯНАО) вдоль Оби и Иртыша (ХМАО) до Тобола (Тюмень). «Чтобы проследить за передвижением крылатых, на 12 стерхов были установлены GSM-радиопередатчиками Ornitela, предоставленные китайскими биологами в рамках международного научно-технического сотрудничества. Однако только четыре передатчика успешно сработали и передали точные сведения о миграции молодых стерхов», — добавили там. Власти России сделали упор на отечественную разработку. Благодаря этому страна сможет сохранить научное лидерство, в том числе и сохранить популяцию редких особей, обитаемых на территории РФ. Планируется, что это приобретет успех за счет привлечения к процессу современных технологий и наблюдений исследователей и ученных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Орнитологам удалось отследить маршрут миграции стерхов, которые находились на территории ЯНАО. По информации специалистов, краснокнижные птицы улетели на юг Евразии, сообщили URA.RU в правительстве региона. «Стали известны маршруты миграции стерхов, которые летом были выпущены в Куноватском заказнике. Четыре краснокнижных стерха мигрировали через Западную Сибирь на юг Евразии. Стая разделилась на две группы», — говорится в сообщении. Отследить путь краснокнижных орнитологам удалось с помощью GSM-радиопередатчика. Данные о перемещении птиц контролирует Научный центр изучения Арктики. Первая пара птиц начала свой путь еще осенью. Маршрут был проложен от реки Куноват (ЯНАО) вдоль Оби и Иртыша (ХМАО) до Тобола (Тюмень). «Чтобы проследить за передвижением крылатых, на 12 стерхов были установлены GSM-радиопередатчиками Ornitela, предоставленные китайскими биологами в рамках международного научно-технического сотрудничества. Однако только четыре передатчика успешно сработали и передали точные сведения о миграции молодых стерхов», — добавили там. Власти России сделали упор на отечественную разработку. Благодаря этому страна сможет сохранить научное лидерство, в том числе и сохранить популяцию редких особей, обитаемых на территории РФ. Планируется, что это приобретет успех за счет привлечения к процессу современных технологий и наблюдений исследователей и ученных.