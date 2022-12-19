Смертельное ДТП на тюменской трассе ограничило проезд автомобилей

20 декабря 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД ограничили движение по трассе, на которой произошла смертельная авария Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за смертельного ДТП, случившегося на трассе Тюмень-Омск, движение по федеральной автодороге ограничено. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Из-за смертельного ДТП ограничено движения на 295-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области. Движение по федеральной автодороге организовано в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движение вручную», — сказано в публикации ГИБДД. На трассе Тюмень — Омск камаз столкнулся с внедорожником, выехавшим на встречную полосу. По информации ведомства, водитель иномарки скончался. «Предварительно, водитель на внедорожнике выехал на встречную полосу, он погиб. Это 41-летний житель ЯНАО. 50-летний водитель большегруза, гражданин Белоруссии, доставлен в больницу с тяжелыми травмами», — сообщает пресс-служба ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало о смертельной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Там камаз снес в кювет легковушку, выехавшую на встречную полосу. Водитель скончался.

Из-за смертельного ДТП, случившегося на трассе Тюмень-Омск, движение по федеральной автодороге ограничено. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Из-за смертельного ДТП ограничено движения на 295-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе Тюменской области. Движение по федеральной автодороге организовано в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движение вручную», — сказано в публикации ГИБДД. На трассе Тюмень — Омск камаз столкнулся с внедорожником, выехавшим на встречную полосу. По информации ведомства, водитель иномарки скончался. «Предварительно, водитель на внедорожнике выехал на встречную полосу, он погиб. Это 41-летний житель ЯНАО. 50-летний водитель большегруза, гражданин Белоруссии, доставлен в больницу с тяжелыми травмами», — сообщает пресс-служба ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало о смертельной аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Там камаз снес в кювет легковушку, выехавшую на встречную полосу. Водитель скончался.