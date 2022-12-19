Екатеринбург найдет замену провинциальному образу «города-завода»

В Екатеринбург пройдет форум «Будущее города», где займутся позиционированием города

Все предложения по развитию Екатеринбурга после форума отправятся к городским властям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге появится форум «Будущее города», где представители бизнеса и власти определят, как себя должна позиционировать столица Урала на карте России, избегая только ассоциаций с городом-заводом. С таким ивент-предложением выступил главный редактор «РБК-Екатеринбург» Богдан Кульчицкий во время сессии в креативном кластере «Домна».

«Раньше у нас был город-завод, потом мы его трансформировали в город-финансов и город-торговый центр. И сейчас непонятно, какое решение по развитию мы принимаем», — обосновал появление нового проект Кульчицкий.

Он предложил четыре варианта, которые следует обсудить в рамках форума, чтобы по-новому персонифицировать Екатеринбург на карте страны. По мнению Кульчицкого, столица Урала может развивать такие бренды, как: город-университет, город-ИТ-кластер, город медицинского туризма или город кластеров. «Давайте упремся во что-то одно и будем развивать это. Нам хочется провести подобного рода форум, чтобы он дал ответ на вопрос: «Что есть объединяющая сила Екатеринбурга? » — сообщил Кульчицкий.

Кроме этого, новое мероприятие будет нацелено на привлечение инвестиций и новых кадров в регион и избавление Екатеринбурга от ассоциации с провинцией. «Мы хотим, чтобы остановилась провинциализация нашего региона. Я наблюдаю, что год от года регион постоянно что-то догоняет, в то время, как хотелось бы опережать», — подытожил спикер.