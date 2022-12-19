Курганцам ставят прививки от смертельной инфекции, которая вспыхнула в Москве

В 2022 году привиты от менингококковой инфекции 1524 человека Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области 1524 человека получили прививки от менингококковой инфекции, вспышку которой недавно зафиксировали в Московской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«В Курганской области за счет средств субъекта ежегодно закупается вакцина для профилактики менингококковой инфекции среди групп риска (призывники, воспитанники учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты). Всего за 11 месяцев 2022 года привиты 1524 человека из них 134 ребенка», — сообщили в ведомстве.

Специалисты пояснили, что вакцинация против менингококковой инфекции не входит в Национальный календарь профилактических прививок, то есть не ставится бесплатно массово. Но по эпидемическим показаниям прививкам подлежат дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп A или C, а также призывники. В Курганской области заболеваемость менингококковой инфекцией носит спорадический (единичный) характер. В регионе в 2021 и 2022 году не зарегистрировано случаев инфекции, однако за период 2018—2020 годов было 9 случаев заболевания.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, вызываемое различными видами менингококка. Она может проявиться как назофарингит (воспаление слизистой оболочки носа и зева), менингококкемия (инфекция в крови), менингит и менингоэнцефалит (воспаление оболочек головного мозга). Распространяется воздушно-капельным путем. Инкубационный период протекает от 2 до 10 дней. Первые признаки менингококковой инфекции могут быть такими же, как и у обычной простуды. Менингит же начинается с внезапного повышения температуры тела до 40-41°С, сильной головной болью, от которой не помогают обезболивающие средства. Возможна многократная рвота, без тошноты, не приносящая больному облегчения. Появляется звездчатая сыпь на теле, конечностях, ягодицах, которая не исчезает при надавливании. При появлении первых симптомов менингита следует немедленно вызвать скорою помощь или доставить больного в больницу. Для профилактики специалисты рекомендуют лечить хронические заболевания носоглотки.

Ранее в Московской области была зафиксирована вспышка инфекционного менингита . По данным Управления Роспотребнадзора по Московской области, было госпитализировано 11 человек. Заболевание выявили у работников складского комплекса маркетплейса Ozon.