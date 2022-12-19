Власти ЯНАО назвали населенные пункты с самым дорогим жильем

Салехард, Новый Уренгой и село Гыда стали местами с самой дорогой недвижимостью в ЯНАО

20 декабря 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Дороже всего квартиры стоят в Салехарде, Новом Уренгое и селе Гыда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ЯНАО подсчитали среднюю стоимость квадратных метров в регионе на первичном и вторичном рынках жилья — дороже всего квартиры стоят в Салехарде, Новом Уренгое и селе Гыда. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства. «Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений на первичном рынке жилья: Салехард — 152,89 тысяч рублей, село Гыда — 178, 65 тысяч рублей. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений на вторичном рынке жилья: Новый Уренгой — 157, 92 тысяч рублей, Салехард — 138, 15 тысяч рублей», — сказано в документе. Также в информации указано, где в ЯНАО можно приобрести самые недорогие квадратные метры. Городскую недвижимость на первичном рынке дешевле всего можно приобрести в Муравленко — 105,37 тысяч рублей за квадратный метр и Ноябрьске — 107,85 рублей, соответственно. Ранее URA.RU сообщало о стоимости недвижимости в 2023 году. По мнению экспертов, цена на квартиры может снизиться на 5%.

Власти ЯНАО подсчитали среднюю стоимость квадратных метров в регионе на первичном и вторичном рынках жилья — дороже всего квартиры стоят в Салехарде, Новом Уренгое и селе Гыда. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства. «Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений на первичном рынке жилья: Салехард — 152,89 тысяч рублей, село Гыда — 178, 65 тысяч рублей. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений на вторичном рынке жилья: Новый Уренгой — 157, 92 тысяч рублей, Салехард — 138, 15 тысяч рублей», — сказано в документе. Также в информации указано, где в ЯНАО можно приобрести самые недорогие квадратные метры. Городскую недвижимость на первичном рынке дешевле всего можно приобрести в Муравленко — 105,37 тысяч рублей за квадратный метр и Ноябрьске — 107,85 рублей, соответственно. Ранее URA.RU сообщало о стоимости недвижимости в 2023 году. По мнению экспертов, цена на квартиры может снизиться на 5%.