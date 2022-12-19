Жителям ЯНАО станет легче получить медицинскую помощь в других регионах России

Жители ЯНАО смогут получить медпомощь в других регионах страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ЯНАО могут рассчитывать на получение медицинской помощи в других регионах России, даже если врачебные услуги не включены в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.

«Документом предлагается закрепить положение, согласно которому округ будет возмещать иному субъекту РФ затраты, связанные с оказанием медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в программу ОМС. Это туберкулез, ВИЧ-инфекция, заболевания психики, а также оказание паллиативной помощи. Так, жители ЯНАО смогут получить медпомощь во время пребывания в других регионах страны», — указанно в комментарии к опубликованному законопроекту.

Также в документе указывается, что жители других регионов России смогут получать аналогичную медицинскую помощь в ЯНАО. Для этого заинтересованным российским территориям необходимо заключить соответствующее соглашение.

Ранее URA.RU сообщало, что Фонд обязательного медицинского страхования ЯНАО повысил свои доходы на миллиард рублей, но его бюджет остался дефицитным. Нехватка средств составила 0,36 млрд рублей.