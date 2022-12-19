«Сургутнефтегаз» собирается построить жилье для сотрудников компании

В Нижнесортымском планируют построить два дома для сотрудников компании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО нефтедобывающая компания «Сургутнефтегаз» в 2023 году начнет реализацию проекта по строительству двух многоквартирных домов на 40 квартир для своих сотрудников в поселении Нижнесортымский. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СНГ.

«В 2023 году будет прорабатываться проект строительства двух 20-квартирных домов в поселке Нижнесортымский. За последние 10 лет 700 семей сотрудников ПАО „Сургутнефтегаз“ получили квартиры в новых домах, построенных компанией в Лянторе, Федоровском и Нижнесортымском», — сообщили в компании.

Как заявили в пресс-службе СНГ, сотрудники получают квартиры в рамках корпоративной программы на условиях беспроцентного займа и с первоначальным взносом в размере 5% стоимости жилья. Это делается для мотивации квалифицированных специалистов.

Ранее URA.RU сообщало, что «Сургутнефтегаз» повысит зарплаты сотрудникам в 2023 году. Индексация заработной платы будет проводиться в рамках коллективного договора.