Художник из Екатеринбурга Илья Мозги создал новую работу для фестиваля «Карт Бланш»

Илья Мозги создал уже две работы в Черногории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Художник Илья Мозги, покинувший Россию, презентовал третью работу. Она расположена на заброшенном доме в Черногории и выполнена в рамках екатеринбургского партизанского фестиваля уличного искусства «Карт Бланш». О выходе нового рисунка стрит-арт художник сообщил у себя в соцсетях.

«Текст размещен на фасаде брошенного дома», — коротко пояснил Илья Мозги. Рисунок находится на здании в городе Котор в Черногории и носит название «Сейчас все мечтают об одном».

Ранее Илья Мозги презентовал работу под названием Robusta, которую также разместил в Черногории. Как признался художник, при создании он вдохновлялся воспоминаниями о своем проживании в Екатеринбурге. Также уральский художник посвятил Екатеринбургу арт, который расположен в Бишкеке (Киргизия).

Фото: социальные сети Ильи Мозги