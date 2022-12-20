Провокационный екатеринбургский фестиваль добрался до Черногории. Фото

Художник из Екатеринбурга Илья Мозги создал новую работу для фестиваля «Карт Бланш»
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Стрит-арт к 60-летию первого полета человека в Космос. Екатеринбург, илья мозги
Илья Мозги создал уже две работы в Черногории Фото:

Художник Илья Мозги, покинувший Россию, презентовал третью работу. Она расположена на заброшенном доме в Черногории и выполнена в рамках екатеринбургского партизанского фестиваля уличного искусства «Карт Бланш». О выходе нового рисунка стрит-арт художник сообщил у себя в соцсетях.

«Текст размещен на фасаде брошенного дома», — коротко пояснил Илья Мозги. Рисунок находится на здании в городе Котор в Черногории и носит название «Сейчас все мечтают об одном».

Ранее Илья Мозги презентовал работу под названием Robusta, которую также разместил в Черногории. Как признался художник, при создании он вдохновлялся воспоминаниями о своем проживании в Екатеринбурге. Также уральский художник посвятил Екатеринбургу арт, который расположен в Бишкеке (Киргизия).

Фото:
Фото:

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Художник Илья Мозги, покинувший Россию, презентовал третью работу. Она расположена на заброшенном доме в Черногории и выполнена в рамках екатеринбургского партизанского фестиваля уличного искусства «Карт Бланш». О выходе нового рисунка стрит-арт художник сообщил у себя в соцсетях. «Текст размещен на фасаде брошенного дома», — коротко пояснил Илья Мозги. Рисунок находится на здании в городе Котор в Черногории и носит название «Сейчас все мечтают об одном». Ранее Илья Мозги презентовал работу под названием Robusta, которую также разместил в Черногории. Как признался художник, при создании он вдохновлялся воспоминаниями о своем проживании в Екатеринбурге. Также уральский художник посвятил Екатеринбургу арт, который расположен в Бишкеке (Киргизия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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