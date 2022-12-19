Молодой человек ушел из дома 14 декабря и не вернулся Фото: Екатерина Сычкова

В Тюмени парень 2001 года рождения вышел из дома и пропал. Его поиски ведутся шестой день. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова».

«Пропал Тюленев Дмитрий, 2001 года рождения. В последний раз его видели по улице 50 лет Октября, когда он выходил из дома. Это было 14 декабря», — написано в ориентировке.

Молодой человек был одет в темно-зеленую куртку до колен. Узнать его можно по татуировкам: «304» на шее, «рука держащая змею» и «Анархия» на предплечьях. Обладающих информацией о местонахождении Данила Тюленева, волонтеры просят сообщить об этом по телефонам 02/102 (полиция) и 8-932-32-39-911 (волонтеры ПА «Белая Сова»).

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области пятый месяц ищут пропавшего 58-летнего мужчину. Последний раз мужчину видели 11 июля в селе Абатского района.