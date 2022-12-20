Курганский депутат ГД возглавит парламентскую группу по вопросам СВО

Цель работы группы — выявление и решение проблем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков возглавит парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«По распоряжению президента была сформирована парламентская координационная группа по вопросам СВО. Мне поручено ее возглавить. <…> Цель нашей работы — обратить внимание на проблемы и оперативно принять решения для их устранения», — рассказывает Александр Ильтяков.

По словам депутата, группа будет ежемесячно сообщать президенту «о реальном состоянии дел». «Проблемы есть и с учетом СВО их немало. Именно поэтому на площадке группы мы объединим усилия всех ведомств, неравнодушных людей, активистов и общественных объединений», — подчеркивает Ильтяков.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Госдумы РФ Александр Ильтяков от Курганской области и Владимир Павлов от Челябинской области объединились для помощи бойцам в ЛНР. Они доставили военнослужащим партию продуктов.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, а так же защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.