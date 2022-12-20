20 декабря 2022

Курганский депутат ГД возглавит парламентскую группу по вопросам СВО

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Заседание ЕР. Курган , ильтяков александр
Цель работы группы — выявление и решение проблем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков возглавит парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«По распоряжению президента была сформирована парламентская координационная группа по вопросам СВО. Мне поручено ее возглавить. <…> Цель нашей работы — обратить внимание на проблемы и оперативно принять решения для их устранения», — рассказывает Александр Ильтяков.

По словам депутата, группа будет ежемесячно сообщать президенту «о реальном состоянии дел». «Проблемы есть и с учетом СВО их немало. Именно поэтому на площадке группы мы объединим усилия всех ведомств, неравнодушных людей, активистов и общественных объединений», — подчеркивает Ильтяков.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Госдумы РФ Александр Ильтяков от Курганской области и Владимир Павлов от Челябинской области объединились для помощи бойцам в ЛНР. Они доставили военнослужащим партию продуктов.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, а так же защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

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Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков возглавит парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «По распоряжению президента была сформирована парламентская координационная группа по вопросам СВО. Мне поручено ее возглавить. <…> Цель нашей работы — обратить внимание на проблемы и оперативно принять решения для их устранения», — рассказывает Александр Ильтяков. По словам депутата, группа будет ежемесячно сообщать президенту «о реальном состоянии дел». «Проблемы есть и с учетом СВО их немало. Именно поэтому на площадке группы мы объединим усилия всех ведомств, неравнодушных людей, активистов и общественных объединений», — подчеркивает Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что депутаты Госдумы РФ Александр Ильтяков от Курганской области и Владимир Павлов от Челябинской области объединились для помощи бойцам в ЛНР. Они доставили военнослужащим партию продуктов. Специальная военная операция проводится с 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, а так же защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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