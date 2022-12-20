Пермские дети смогут позвонить Деду Морозу и Снегурочке

Новогодняя горячая линия будет работать с 20 по 29 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дети Пермского края смогут позвонить Деду Морозу и Снегурочке. Для этого организована горячая линия, сообщает URA.RU пресс-служба «Ростелеком Контакт-центра». Проект реализован при поддержке «Почты России» и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

«Дети смогут по телефону рассказать цифровой Снегурочке о подарках, которые хотят получить, а также оставить пожелания Деду Морозу на Новый год. Все новогодние сообщения переформатируют в электронный формат и передадут в резиденцию новогодних волшебников», — сообщает пресс-служба.

Бесплатный круглосуточный номер 8 800 101-10-42 будет работать с 20 по 29 декабря. Генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев рассказал, что для организации новогодней горячей линии была обеспечена работа голосового робота и настроена речевая аналитика звонков. «Мы проделали, казалось бы, обычную работу, но проект получился по-настоящему волшебным», — подчеркнул он.

Ранее URA.RU писало, что в пермском ТРЦ «Планета» пройдут бесплатные новогодние мероприятия для детей. Представления пройдут 24—25 декабря и 4—5 января.