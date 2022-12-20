Вице-президент бизнес-сообщества удивлен изменениям в Курганской области

Эдуард Омаров отметил, что Курган стал более ухоженным и комфортным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-президент общественной организации «Опора России» Эдуард Омаров удивился изменениям в Курганской области. Также он отозвался о губернаторе Вадиме Шумкове, как о «человеке с хорошим опытом». Об этом вице-президент бизнес-сообщества заявил на VIII межрегиональном предпринимательском форуме «вКУБе 2022», который проходил в Кургане 20 декабря.

«Регион и город приятно удивили изменениями в хорошую сторону. Радует, что город стал более ухоженным и комфортным для приезжих», — заявляет Эдуард Омаров.

Также, по словам вице-президента, губернатор Курганской области Вадим Шумков — человек с хорошим опытом. «Руководитель региона, человек с хорошим опытом, прошедший мощную школу развития и привлечения инвестиций. Он с полуслова понимает, что нужно делать», — отмечает он.

Ранее URA.RU писало, что начинающим предпринимателям Курганской области помогут определиться с нишей для бизнеса, актуальной в 2022—2023 годах. Форум «вКУБе 2022» предоставляет участникам возможность развить навыки предпринимательства, познакомиться с гуру бизнеса и узнать об интересных способах продвижения своего дела.