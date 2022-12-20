За двое суток разница температур составит 25 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области ожидаются резкие перепады температур до 25 градусов. Несколько дней будет идти снег. Такой прогноз погоды опубликован на сайте Яндекс.Погода.

«Тюменская область. 21 декабря днем пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днем составит -19,-17 градусов, -26,-21 ночью. 22 декабря днем будет пасмурно, ночью небольшой снег. Температура воздуха днем -24,-21 градус, -16,-12 ночью. 23 декабря весь день будет идти снег. Температура воздуха днем -7,-3 градуса, -5,-2 ночью», — прогнозируют синоптики.

К концу неделю в Тюменской области потеплеет. В субботу 24 декабря придет дождь со снегом, температура воздуха прогреется до -1 градуса, но в воскресенье 25 декабря вновь похолодает до -6,-9 градусов.