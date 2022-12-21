В посольстве РФ объяснили непоследовательную политику Вашингтона

Посольство РФ в США: Вашингтон ищет пути обхода собственных санкций

21 декабря 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

Санкции США являются бездумными, заявил Андрей Леденев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США приходится обходить свои же ограничения против России для того, чтобы продолжать оказывать гуманитарную помощь, при этом не нарушая санкционную политику страны. Об этом заявил советник-посланника посольства России в США Андрей Леденев. «Видим в этом очередную попытку администрации „отыграть“ бездумно нагроможденные односторонние рестрикции. От последних настрадались буквально все», — заявил политик. Его слова приводит официальный telegram-канал посольства России в США. Он также добавил, что от санкций страдает бизнес, который отказывается от сделок, чтобы ненароком не попасть под большое количество ограничений. Запад начал вводить против РФ санкции после начала спецоперации Россией на Украине. 20 декабря Минфин США упростил предоставление гуманитарной помощи, на которые ранее действовали ограничения. После изменений организации, оказывающие гуманитарную помощь, смогут продолжать свою деятельность без ограничений.

США приходится обходить свои же ограничения против России для того, чтобы продолжать оказывать гуманитарную помощь, при этом не нарушая санкционную политику страны. Об этом заявил советник-посланника посольства России в США Андрей Леденев. «Видим в этом очередную попытку администрации „отыграть“ бездумно нагроможденные односторонние рестрикции. От последних настрадались буквально все», — заявил политик. Его слова приводит официальный telegram-канал посольства России в США. Он также добавил, что от санкций страдает бизнес, который отказывается от сделок, чтобы ненароком не попасть под большое количество ограничений. Запад начал вводить против РФ санкции после начала спецоперации Россией на Украине. 20 декабря Минфин США упростил предоставление гуманитарной помощи, на которые ранее действовали ограничения. После изменений организации, оказывающие гуманитарную помощь, смогут продолжать свою деятельность без ограничений.