20 декабря 2022

В Екатеринбурге ночью сгорела сауна, клиентов вывели на мороз. Фото

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, мчс россии, пожарные
Спасатели эвакуировали из сауны семерых человек Фото:

Пожар произошел в сауне на улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге в 5 часов утра. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, от огня удалось спасти семь человек, которых эвакуировали на улицу.

«Пожарно-спасательными подразделениями спасены семь человек. В тушении пожара были задействовали четыре единицы техники и пятнадцать человек личного состава», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Как уточнили в ведомстве, огонь распространялся на площади 18 квадратных метров, сгорела внутренняя отделка сауны. Заведение находится на втором этаже административного здания. Завершить работы удалось только ближе к 7 часам утра.

Фото:

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Пожар произошел в сауне на улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге в 5 часов утра. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, от огня удалось спасти семь человек, которых эвакуировали на улицу. «Пожарно-спасательными подразделениями спасены семь человек. В тушении пожара были задействовали четыре единицы техники и пятнадцать человек личного состава», — рассказали в пресс-службе МЧС. Как уточнили в ведомстве, огонь распространялся на площади 18 квадратных метров, сгорела внутренняя отделка сауны. Заведение находится на втором этаже административного здания. Завершить работы удалось только ближе к 7 часам утра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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