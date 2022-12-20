Спасатели эвакуировали из сауны семерых человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожар произошел в сауне на улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге в 5 часов утра. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, от огня удалось спасти семь человек, которых эвакуировали на улицу.

«Пожарно-спасательными подразделениями спасены семь человек. В тушении пожара были задействовали четыре единицы техники и пятнадцать человек личного состава», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Как уточнили в ведомстве, огонь распространялся на площади 18 квадратных метров, сгорела внутренняя отделка сауны. Заведение находится на втором этаже административного здания. Завершить работы удалось только ближе к 7 часам утра.