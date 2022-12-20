Власти ЯНАО организовали вертолетные рейсы для учащихся из отдаленных поселков

21 декабря 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Студенты из отдаленных поселков ЯНАО улетят на каникулы на допрейсе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Для студентов Ямальского колледжа власти ЯНАО организовали дополнительный вертолетный рейс 21 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства. «С просьбой организовать рейс для учащихся к нам обратились педагоги из Ямальского многопрофильного колледжа. Учитывая сложную транспортную схему департамент предложил вариант перевозки для учащихся, проживающих в отдаленных поселках Тазовского района», — цитирует слова замдиректора окружного дептранспорта Дениса Редькина пресс-служба правительства. Отмечается, что из села Антипаюта на зимние каникулы в Гыду и Тазовский улетят 11 студентов. По окончанию каникул их доставят в обратно Салехард. Ранее студентам приходилось добираться через Новый Уренгой и Тазовский с пересадками. На сайте правительства отметили, что подать заявку на дополнительный рейс можно у представителей авиакомпании или в местной администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что между поселком Уренгой и селом Самбург запустили вахтовый автобус. В департаменте транспорта отметили, что автобусы курсируют два раза в неделю.

Для студентов Ямальского колледжа власти ЯНАО организовали дополнительный вертолетный рейс 21 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства. «С просьбой организовать рейс для учащихся к нам обратились педагоги из Ямальского многопрофильного колледжа. Учитывая сложную транспортную схему департамент предложил вариант перевозки для учащихся, проживающих в отдаленных поселках Тазовского района», — цитирует слова замдиректора окружного дептранспорта Дениса Редькина пресс-служба правительства. Отмечается, что из села Антипаюта на зимние каникулы в Гыду и Тазовский улетят 11 студентов. По окончанию каникул их доставят в обратно Салехард. Ранее студентам приходилось добираться через Новый Уренгой и Тазовский с пересадками. На сайте правительства отметили, что подать заявку на дополнительный рейс можно у представителей авиакомпании или в местной администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что между поселком Уренгой и селом Самбург запустили вахтовый автобус. В департаменте транспорта отметили, что автобусы курсируют два раза в неделю.