Житель Тюмени убил знакомого, прострелив ему шею и исколов лицо

Мужчина прострелил шею своему товарищу и добил его Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменец убил знакомого, прострелив ему шею и исколов лицо. Об этом на сайте Центрального районного суда сообщает его пресс-служба. На суде обвиняемый уверял, что его оболгали.

«В ночь с 1 на 2 января Андрей Сюткин, в ходе ссоры, выстрелил в шею своему знакомому с расстояния, близкого к упору. После он схватил мужчину за горло и выстрелил в него второй раз. Затем нанес удары ногами по лицу и груди, и причинил множество ранений острым предметом по лицу», — сообщает пресс-служба суда.

Смерть жертвы наступила на месте. За умышленное убийство 40-летнего Сюткина приговорили к 10 годам заключения в колонии строгого режима, а также выплате моральной компенсации родным убитого в размере 4,8 млн рублей. При этом на суде мужчина настаивал, что убийства не совершал, а свидетели его оговаривают.