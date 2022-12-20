20 декабря 2022
19 декабря 2022

Житель Тюмени убил знакомого, прострелив ему шею и исколов лицо

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Мужчина прострелил шею своему товарищу и добил его Фото:

Тюменец убил знакомого, прострелив ему шею и исколов лицо. Об этом на сайте Центрального районного суда сообщает его пресс-служба. На суде обвиняемый уверял, что его оболгали.

«В ночь с 1 на 2 января Андрей Сюткин, в ходе ссоры, выстрелил в шею своему знакомому с расстояния, близкого к упору. После он схватил мужчину за горло и выстрелил в него второй раз. Затем нанес удары ногами по лицу и груди, и причинил множество ранений острым предметом по лицу», — сообщает пресс-служба суда.

Смерть жертвы наступила на месте. За умышленное убийство 40-летнего Сюткина приговорили к 10 годам заключения в колонии строгого режима, а также выплате моральной компенсации родным убитого в размере 4,8 млн рублей. При этом на суде мужчина настаивал, что убийства не совершал, а свидетели его оговаривают.

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Тюменец убил знакомого, прострелив ему шею и исколов лицо. Об этом на сайте Центрального районного суда сообщает его пресс-служба. На суде обвиняемый уверял, что его оболгали. «В ночь с 1 на 2 января Андрей Сюткин, в ходе ссоры, выстрелил в шею своему знакомому с расстояния, близкого к упору. После он схватил мужчину за горло и выстрелил в него второй раз. Затем нанес удары ногами по лицу и груди, и причинил множество ранений острым предметом по лицу», — сообщает пресс-служба суда. Смерть жертвы наступила на месте. За умышленное убийство 40-летнего Сюткина приговорили к 10 годам заключения в колонии строгого режима, а также выплате моральной компенсации родным убитого в размере 4,8 млн рублей. При этом на суде мужчина настаивал, что убийства не совершал, а свидетели его оговаривают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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