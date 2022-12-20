Куйвашев выполнил задание Путина по свердловским айтишникам

В Свердловской области для IT-компаний снизят плату за аренду недвижимости

Свердловские IT-компании получили льготу по аренде недвижимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Свердловские IT-компании до конца 2024 года получат возможность отдавать только половину платы за аренду недвижимости. Такую льготу ввел губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. Мера поддержки принята по заданию президента РФ Владимира Путина.

«В регионе на 50% сокращается размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Поддержка предоставляется по договорам аренды государственного и муниципального имущества. Мера поддержки будет действовать с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2024 года», — рассказали в департаменте.

Льгота положена средним и малым предприятиям, аккредитованным в качестве IT-компаний. По данным властей, на сегодня в Свердловской области значатся 763 такие компании.

Президент Путин ранее давал поручение по поддержке российской отрасли высоких технологий и задействованных в ней сотрудников. В конце ноября глава государства выступал на конференции Artificial Intelligence Journey, где заявил о значимости IT-сферы для страны.