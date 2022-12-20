20 декабря 2022

Куйвашев выполнил задание Путина по свердловским айтишникам

В Свердловской области для IT-компаний снизят плату за аренду недвижимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские IT-компании получили льготу по аренде недвижимости Фото:

Свердловские IT-компании до конца 2024 года получат возможность отдавать только половину платы за аренду недвижимости. Такую льготу ввел губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. Мера поддержки принята по заданию президента РФ Владимира Путина.

«В регионе на 50% сокращается размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Поддержка предоставляется по договорам аренды государственного и муниципального имущества. Мера поддержки будет действовать с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2024 года», — рассказали в департаменте.

Льгота положена средним и малым предприятиям, аккредитованным в качестве IT-компаний. По данным властей, на сегодня в Свердловской области значатся 763 такие компании.

Президент Путин ранее давал поручение по поддержке российской отрасли высоких технологий и задействованных в ней сотрудников. В конце ноября глава государства выступал на конференции Artificial Intelligence Journey, где заявил о значимости IT-сферы для страны.

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Свердловские IT-компании до конца 2024 года получат возможность отдавать только половину платы за аренду недвижимости. Такую льготу ввел губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики. Мера поддержки принята по заданию президента РФ Владимира Путина. «В регионе на 50% сокращается размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Поддержка предоставляется по договорам аренды государственного и муниципального имущества. Мера поддержки будет действовать с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2024 года», — рассказали в департаменте. Льгота положена средним и малым предприятиям, аккредитованным в качестве IT-компаний. По данным властей, на сегодня в Свердловской области значатся 763 такие компании. Президент Путин ранее давал поручение по поддержке российской отрасли высоких технологий и задействованных в ней сотрудников. В конце ноября глава государства выступал на конференции Artificial Intelligence Journey, где заявил о значимости IT-сферы для страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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