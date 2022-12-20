Медведев наградил вице-спикера Думы ХМАО за помощь в СВО

21 декабря 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Вице-спикера Думы ХМАО Владимир Семенов получил благодарность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев наградил вице-спикера Думы ХМАО Владимира Семенова за поддержу участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе окружной Думы. «Заместителю Председателя Думы Югры Владимиру Семенову на заседании фракции „Единая Россия“ в региональном парламенте за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих-участников специальной военной операции Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей вручена Благодарность. Благодарность Председателя партии „Единая Россия“ Дмитрия Медведева», — сказали в думе. Ранее URA.RU писало, что участник спецоперации из ХМАО указом президента РФ Владимира Путина награжден медалью «За отвагу». Награду ему вручила губернатор Югры Наталья Комарова.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев наградил вице-спикера Думы ХМАО Владимира Семенова за поддержу участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе окружной Думы. «Заместителю Председателя Думы Югры Владимиру Семенову на заседании фракции „Единая Россия“ в региональном парламенте за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих-участников специальной военной операции Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей вручена Благодарность. Благодарность Председателя партии „Единая Россия“ Дмитрия Медведева», — сказали в думе. Ранее URA.RU писало, что участник спецоперации из ХМАО указом президента РФ Владимира Путина награжден медалью «За отвагу». Награду ему вручила губернатор Югры Наталья Комарова.