20 декабря 2022

Медведев наградил вице-спикера Думы ХМАО за помощь в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , семенов владимир
Вице-спикера Думы ХМАО Владимир Семенов получил благодарность Фото:

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев наградил вице-спикера Думы ХМАО Владимира Семенова за поддержу участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе окружной Думы.

«Заместителю Председателя Думы Югры Владимиру Семенову на заседании фракции „Единая Россия“ в региональном парламенте за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих-участников специальной военной операции Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей вручена Благодарность. Благодарность Председателя партии „Единая Россия“ Дмитрия Медведева», — сказали в думе.

Ранее URA.RU писало, что участник спецоперации из ХМАО указом президента РФ Владимира Путина награжден медалью «За отвагу». Награду ему вручила губернатор Югры Наталья Комарова.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев наградил вице-спикера Думы ХМАО Владимира Семенова за поддержу участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе окружной Думы. «Заместителю Председателя Думы Югры Владимиру Семенову на заседании фракции „Единая Россия“ в региональном парламенте за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих-участников специальной военной операции Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей вручена Благодарность. Благодарность Председателя партии „Единая Россия“ Дмитрия Медведева», — сказали в думе. Ранее URA.RU писало, что участник спецоперации из ХМАО указом президента РФ Владимира Путина награжден медалью «За отвагу». Награду ему вручила губернатор Югры Наталья Комарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...