Медведев наградил вице-спикера Думы ХМАО за помощь в СВО

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев наградил вице-спикера Думы ХМАО Владимира Семенова за поддержу участников СВО. Об этом рассказали в пресс-службе окружной Думы.
«Заместителю Председателя Думы Югры Владимиру Семенову на заседании фракции „Единая Россия“ в региональном парламенте за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих-участников специальной военной операции Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей вручена Благодарность. Благодарность Председателя партии „Единая Россия“ Дмитрия Медведева», — сказали в думе.
Ранее URA.RU писало, что участник спецоперации из ХМАО указом президента РФ Владимира Путина награжден медалью «За отвагу». Награду ему вручила губернатор Югры Наталья Комарова.
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