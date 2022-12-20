На прилавки пермских магазинов попала некачественная колбаса

21 декабря 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

В колбасе было недостаточно белка Фото: Илья Московец © URA.RU В магазинах Пермского края продавалась некачественная колбаса, произведенная мясокомбинатом «Кунгурский». Такой вывод сделали специалисты Россельхознадзхора, проведя исследование отобранных проб мясной продукции. Результаты исследований были опубликованы на сайте ведомства. «В ноябре 2022 года была отобрана проба колбасы „Докторская“, произведенная на мясокомбинате „Кунгурский“. По данным лабораторных исследований установлено, что продукция не соответствует заявленному качеству. Массовая доля белка в отобранной колбасе составила 11,96%, тогда как нормативное значение должно быть не менее 12%,» — пояснили в ведомстве. Специалистами Россельхознадзора выдано предостережение в адрес предприятия. Также информация о том, что колбаса не соответствует необходимому качеству направлена во все магазины, куда она была реализована.

В магазинах Пермского края продавалась некачественная колбаса, произведенная мясокомбинатом «Кунгурский». Такой вывод сделали специалисты Россельхознадзхора, проведя исследование отобранных проб мясной продукции. Результаты исследований были опубликованы на сайте ведомства. «В ноябре 2022 года была отобрана проба колбасы „Докторская“, произведенная на мясокомбинате „Кунгурский“. По данным лабораторных исследований установлено, что продукция не соответствует заявленному качеству. Массовая доля белка в отобранной колбасе составила 11,96%, тогда как нормативное значение должно быть не менее 12%,» — пояснили в ведомстве. Специалистами Россельхознадзора выдано предостережение в адрес предприятия. Также информация о том, что колбаса не соответствует необходимому качеству направлена во все магазины, куда она была реализована.