Пермских бизнесменов призвали сдавать непроданные елки

Елки будут принимать до 5 января Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермских бизнесменов, занимающихся продажей новогодних живых елей, призывают сдавать оставшиеся елки в пермский зоопарк. Объявление появилось на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Наш зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья с елочных базаров. Подобная практика есть во многих зоопарках по всему миру. Мы будем очень рады, если нераспроданные елки не отправятся на свалку, а получат у нас вторую жизнь», — указано в посте.

В зоопарке уточнили, что примут в дар елки только от организаций и только те, которые не стояли дома и не украшались. Потому что оставшиеся на ветках фрагменты пластика или мишуры могут навредить животным. Кроме того, деревья, стоявшие дома, теряют свой аромат, и животные ими больше не интересуются. Елки зоопарк будет принимать до 5 января 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае полиция занялась патрулированием лесов. Это делается для охраны елей, которые перед Новым годом могут решить срубить злоумышленники.