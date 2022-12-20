20 декабря 2022

Пермских бизнесменов призвали сдавать непроданные елки

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по пунктам продажи искусственных и натуральных елок. Екатеринбург, елка, новогодняя елка, продажа елок
Елки будут принимать до 5 января Фото:

Пермских бизнесменов, занимающихся продажей новогодних живых елей, призывают сдавать оставшиеся елки в пермский зоопарк. Объявление появилось на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Наш зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья с елочных базаров. Подобная практика есть во многих зоопарках по всему миру. Мы будем очень рады, если нераспроданные елки не отправятся на свалку, а получат у нас вторую жизнь», — указано в посте.

В зоопарке уточнили, что примут в дар елки только от организаций и только те, которые не стояли дома и не украшались. Потому что оставшиеся на ветках фрагменты пластика или мишуры могут навредить животным. Кроме того, деревья, стоявшие дома, теряют свой аромат, и животные ими больше не интересуются. Елки зоопарк будет принимать до 5 января 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае полиция занялась патрулированием лесов. Это делается для охраны елей, которые перед Новым годом могут решить срубить злоумышленники.

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Пермских бизнесменов, занимающихся продажей новогодних живых елей, призывают сдавать оставшиеся елки в пермский зоопарк. Объявление появилось на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». «Наш зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья с елочных базаров. Подобная практика есть во многих зоопарках по всему миру. Мы будем очень рады, если нераспроданные елки не отправятся на свалку, а получат у нас вторую жизнь», — указано в посте. В зоопарке уточнили, что примут в дар елки только от организаций и только те, которые не стояли дома и не украшались. Потому что оставшиеся на ветках фрагменты пластика или мишуры могут навредить животным. Кроме того, деревья, стоявшие дома, теряют свой аромат, и животные ими больше не интересуются. Елки зоопарк будет принимать до 5 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае полиция занялась патрулированием лесов. Это делается для охраны елей, которые перед Новым годом могут решить срубить злоумышленники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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