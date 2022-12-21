Минфин США намерен снизить потолок цен на нефть из России

Министерство финансов США обсудит вместе с союзниками снижение потолка цен на нефть из России. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters.
«В будущем Минфин США и союзники будут вести переговоры о еще более низких ценах. Соединенные Штаты будут продолжать использовать санкции и экспортный контроль, чтобы мешать российской цепочке поставок и способности производить оружие», — говорится в материале.
Ранее страны Запада ввели потолок цен на российскую нефть. Теперь нефть из России не может продаваться выше 60 долларов за баррель. При этом отмечается, что потолок цен может изменяться. 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает решение о принятии ограничений на цены. 19 декабря Песков отметил, что Кремль скоро выдвинет свой ответ на установленный Западом потолок цен на нефть из России, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Министерство финансов США обсудит вместе с союзниками снижение потолка цен на нефть из России. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters. «В будущем Минфин США и союзники будут вести переговоры о еще более низких ценах. Соединенные Штаты будут продолжать использовать санкции и экспортный контроль, чтобы мешать российской цепочке поставок и способности производить оружие», — говорится в материале. Ранее страны Запада ввели потолок цен на российскую нефть. Теперь нефть из России не может продаваться выше 60 долларов за баррель. При этом отмечается, что потолок цен может изменяться. 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает решение о принятии ограничений на цены. 19 декабря Песков отметил, что Кремль скоро выдвинет свой ответ на установленный Западом потолок цен на нефть из России, сообщает «Федеральное агентство новостей».