Минфин США намерен снизить потолок цен на нефть из России

21 декабря 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

США планируют снизить потолок цен на нефть из России в будущем, сообщило Reuters Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Министерство финансов США обсудит вместе с союзниками снижение потолка цен на нефть из России. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters. «В будущем Минфин США и союзники будут вести переговоры о еще более низких ценах. Соединенные Штаты будут продолжать использовать санкции и экспортный контроль, чтобы мешать российской цепочке поставок и способности производить оружие», — говорится в материале. Ранее страны Запада ввели потолок цен на российскую нефть. Теперь нефть из России не может продаваться выше 60 долларов за баррель. При этом отмечается, что потолок цен может изменяться. 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает решение о принятии ограничений на цены. 19 декабря Песков отметил, что Кремль скоро выдвинет свой ответ на установленный Западом потолок цен на нефть из России, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Министерство финансов США обсудит вместе с союзниками снижение потолка цен на нефть из России. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters. «В будущем Минфин США и союзники будут вести переговоры о еще более низких ценах. Соединенные Штаты будут продолжать использовать санкции и экспортный контроль, чтобы мешать российской цепочке поставок и способности производить оружие», — говорится в материале. Ранее страны Запада ввели потолок цен на российскую нефть. Теперь нефть из России не может продаваться выше 60 долларов за баррель. При этом отмечается, что потолок цен может изменяться. 5 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает решение о принятии ограничений на цены. 19 декабря Песков отметил, что Кремль скоро выдвинет свой ответ на установленный Западом потолок цен на нефть из России, сообщает «Федеральное агентство новостей».