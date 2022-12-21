Курганский завод заменяет комплектующие Mersedes китайскими аналогами

На заводе «Регион-45» заменяют западные шасси на китайские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский завод дорожной техники «Регион-45» переориентируется с европейских комплектующих на российские и китайские аналоги. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.

«Если раньше мы часто ставили наше оборудование (помимо отечественного, которое так и осталось) на европейские шасси, такие как MAN, Scania, Mersedes, то сейчас из них остались только шасси с пробегом, и только единичные случаи. Сейчас гораздо чаще стали использовать китайские шасси: JAC, Shacman, HOWO, FAW. На последнего производителя мы как раз получили одобрение, чтобы работать с их шасси, выдавать ПТС и гарантию», — сообщили в пресс-службе «Регион-45». Сейчас идут ходовые испытания навесного оборудования на шасси FAW.

На дорожном предприятии отметили, что работают по запросу и потребности. «К нам могут прийти с любым шасси, а мы сделаем оборудование именно под него. Если к нам стали чаще обращаться с китайскими, то мы делаем технику под них», — пояснили на заводе.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане завод «Регион-45» заменит европейские компании, ушедших из-за санкций. Предприятие планирует запустить производство эмульсионных установок взамен битумных. Также сообщалось, что курганский завод спецтехники заменил итальянские насосы отечественным оборудованием.