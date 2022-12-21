Россиян напугали новым наказанием за обман государства

В Госдуму внесен законопроект, вводящий уголовную ответственность за подложные декларации
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В России будут наказывать за подложные декларации Фото:

В России появится уголовная статья «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций». Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

Документы будут считаться подложными, если оформлены «с использованием подставных лиц либо незаконным использованием персональных данных и содержат заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав», — сообщается в документе. Среди авторов проекта — депутаты от ЕР и ЛДПР из экономических комитетов.

Ранее URA.RU сообщало, что Госдума увеличила МРОТ до 16 242 рублей. Таким образом, рост составил 6,3%. Также были подготовлены поправки в законопроект, которые сделают легальным майнинг в России.

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В России появится уголовная статья «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций». Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Документы будут считаться подложными, если оформлены «с использованием подставных лиц либо незаконным использованием персональных данных и содержат заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав», — сообщается в документе. Среди авторов проекта — депутаты от ЕР и ЛДПР из экономических комитетов. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума увеличила МРОТ до 16 242 рублей. Таким образом, рост составил 6,3%. Также были подготовлены поправки в законопроект, которые сделают легальным майнинг в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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