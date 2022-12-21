Россиян напугали новым наказанием за обман государства

В России появится уголовная статья «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций». Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.
Документы будут считаться подложными, если оформлены «с использованием подставных лиц либо незаконным использованием персональных данных и содержат заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав», — сообщается в документе. Среди авторов проекта — депутаты от ЕР и ЛДПР из экономических комитетов.
Ранее URA.RU сообщало, что Госдума увеличила МРОТ до 16 242 рублей. Таким образом, рост составил 6,3%. Также были подготовлены поправки в законопроект, которые сделают легальным майнинг в России.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
В России появится уголовная статья «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций». Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Документы будут считаться подложными, если оформлены «с использованием подставных лиц либо незаконным использованием персональных данных и содержат заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав», — сообщается в документе. Среди авторов проекта — депутаты от ЕР и ЛДПР из экономических комитетов. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума увеличила МРОТ до 16 242 рублей. Таким образом, рост составил 6,3%. Также были подготовлены поправки в законопроект, которые сделают легальным майнинг в России.