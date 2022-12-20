Пермяк уехал в Индию и шьет там нарядные косоворотки. Фото

21 декабря 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Сергей Беккер шьет косоворотки себе и в подарок друзьям Фото: Александр Елизаров © URA.RU Пермский журналист и педагог Сергей Беккер уехал на «зимовку» на Гоа в Индию и шьет там для себя и друзей русские косоворотки из индийских тканей. Он рассказал URA.RU, что на такую идею его вдохновили представители других народов, живущих в Индии. «Здесь огромное количество разных народов, религий и каждый бережно хранит свои национальные особенности, в том числе в одежде. Например, тамилы носят лунги. Это такой вариант соронга. Сикхи носят свои головные уборы, похожие на тюрбан. Я подумал: а какой же элемент может быть традицией для русских? И это не ушанки, ватники или тельняшки — наследие тяжелого 20-го века, а то, что было ранее — крестьянские косоворотки», — рассказал URA.RU Сергей Беккер. Сергей Беккер увлекался шитьем с детства и начал в Индии шить себе и своим друзьям косоворотки из ярких, нарядных тканей, которые покупает в Индии. Самое интересное, отмечает он, — это находить такие индийские расцветки, которые подходили бы для русской рубашки, близкие ей по культурному коду. Сейчас Сергей Беккер шьет рубашки, в основе которых лежит городская косоворотка 19-го века — со стоячим воротом, кокеткой и коротким рукавом. Также, он хочет попробовать сшить более древний вид косоворотки — голошейку из конопляной ткани. Но для этого нужно побывать в северной Индии или Непале, где эту ткань производят. Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предлагают выгодно улететь отдыхать в Индию. Стоимость путевки начинается от 28 тысяч на человека. Такие нарядные косоворотки получаются из индийских тканей Сергей Беккер Светлый вариант косоворотки Сергей Беккер Косой ворот застегивается на пуговицы Сергей Беккер Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский журналист и педагог Сергей Беккер уехал на «зимовку» на Гоа в Индию и шьет там для себя и друзей русские косоворотки из индийских тканей. Он рассказал URA.RU, что на такую идею его вдохновили представители других народов, живущих в Индии. «Здесь огромное количество разных народов, религий и каждый бережно хранит свои национальные особенности, в том числе в одежде. Например, тамилы носят лунги. Это такой вариант соронга. Сикхи носят свои головные уборы, похожие на тюрбан. Я подумал: а какой же элемент может быть традицией для русских? И это не ушанки, ватники или тельняшки — наследие тяжелого 20-го века, а то, что было ранее — крестьянские косоворотки», — рассказал URA.RU Сергей Беккер. Сергей Беккер увлекался шитьем с детства и начал в Индии шить себе и своим друзьям косоворотки из ярких, нарядных тканей, которые покупает в Индии. Самое интересное, отмечает он, — это находить такие индийские расцветки, которые подходили бы для русской рубашки, близкие ей по культурному коду. Сейчас Сергей Беккер шьет рубашки, в основе которых лежит городская косоворотка 19-го века — со стоячим воротом, кокеткой и коротким рукавом. Также, он хочет попробовать сшить более древний вид косоворотки — голошейку из конопляной ткани. Но для этого нужно побывать в северной Индии или Непале, где эту ткань производят. Ранее URA.RU сообщало, что пермякам предлагают выгодно улететь отдыхать в Индию. Стоимость путевки начинается от 28 тысяч на человека.